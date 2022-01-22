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futebol

Ferj altera horário do clássico entre Flamengo e Fluminense, pelo Carioca

Mudança ocorre a pedido da TV Record, detentora dos direitos de transmissão do Estadual...
LanceNet

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Publicado em 

22 jan 2022 às 10:43

Publicado em 22 de Janeiro de 2022 às 10:43

O primeiro Fla-Flu do ano já tem data marcada: será no dia 6 de fevereiro, pela quarta rodada da Taça Guanabara. A Ferj informou uma mudança no horário do clássico, contudo. Inicialmente marcado para acontecer às 16h05, a partida foi alterada para às 16h, atendendo pedido da TV Record, detentora dos direitos de do campeonato. Saiba mais sobre a transmissão do Cariocão aqui!Flamengo e Fluminense iniciam o Estadual com jogos nas próximas quarta e quinta, respectivamente, e com focos distintos. Após o final de 2021 frustrante, o Rubro-Negro contratou uma nova comissão técnica, está realizando a pré-temporada no Ninho do Urubu e disputará as primeiras rodadas do Carioca com um time alternativo, sob o comando de Fabia Matias, técnico do Sub-20. Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWO Fluminense também trocou de treinador - Abel Braga está de volta ao clube - e, com vários reforços, a tendência é de mudanças logo nas primeiras rodadas do Carioca. Além disso, o Tricolor já tem a Libertadores no horizonte, com o mata-mata com o Millionarios (COL) nos dias 22 de fevereiro e 1º de março.
Crédito: PrimeiroFla-Flude2022seránodia6defevereiro,comlocalaindaindefinido(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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