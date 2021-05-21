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Ferj acata determinação da Prefeitura e descarta presença de convidados na final do Carioca

Após ter o pedido de liberação de 160 convidados negado pela Secretaria Municipal de Saúde, entidade garante obediência ao decreto da Prefeitura...
LanceNet

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Publicado em 

21 mai 2021 às 15:01

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 15:01

Crédito: Divulgação
Após a Prefeitura negar o pedido de liberação de 160 convidados na final do Carioca, a Ferj anunciou nesta sexta-feira que cumprirá o decreto da Secretaria Municipal de Saúde. Assim, a partida entre Flamengo e Fluminense, neste sábado, contará apenas com a presença de atletas, comissões técnicas e demais ocupações essenciais ao funcionamento do espaço esportivo.Na nota oficial (leia na íntegra aqui) divulgada nesta sexta-feira, Marcelo Vianna, Diretor do Departamento de Competições da Ferj, cita a solicitação e os protocolos apresentados e torna pública a discordância da entidade em relação à decisão de não permitir a presença dos convidados no Maracanã.
- Considerando que a FERJ zela pela saúde alheia, com regras rígidas de procedimentos e diretrizes, e mesmo não concordando com decisões equivocadas por não as entender mesmo sob o prisma político, mantém rigorosa subordinação às autoridades competentes, em todos os casos - diz um trecho da nota.
Apesar disso, a Ferj ratifica a posição da total obediência e cumprimento das determinações da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro e recomenda aos clubes envolvidos um rigoroso controle no acesso ao estádio.
- Recomendar aos clubes envolvidos na disputa o rigoroso controle no acesso ao estádio, de modo a permitir somente o ingresso de quem faça parte das delegações, arbitragem, quadro operacional, e todos os demais com funções diretamente relacionadas a partida e necessários ao funcionamento doestádio e desenvolvimento do evento.
No primeiro jogo da final do Carioca, mesmo com a presença do público proibida pelo Decreto Rio Nº 48425, a Ferj levou cerca de 150 convidados ao Maracanã. Os torcedores, inclusive, se envolveram em um tumulto ao término da partida e a confusão precisou da intervenção dos agentes de segurança.
Por conta da presença dos convidados no Fla-Flu, no jogo de ida da final do Carioca, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro anunciou que a administração do estádio do Maracanã será multada em R$ 14.060,72.

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