futebol

Feminino Sub-16: São Paulo massacra Avaí Kindermann pelo Brasileiro

Duda Rodrigues (3), Ana Luiza (2), Regina, Carol e Kedima marcaram os gols da goleada por 8 a 0 do Tricolor sobre a equipe catarinense na estreia da competição nacional...
Publicado em 26 de Junho de 2021 às 17:08

Crédito: Igor Amorim/saopaulofc.net
A estreia da equipe sub-16 feminina do São Paulo no Campeonato Brasileiro não poderia ser melhor. A equipe goleou o Avaí Kindermann por 8 a 0, no CT do Sorocaba. Duda Rodrigues (3), Ana Luiza (2), Regina, Carol e Kedima marcaram os gols.
Jogadores voltando de lesão no São Paulo! Qual desfalque faz mais falta ao Tricolor? Vote na enquete!
Desde o começo da partida o São Paulo soube se impor e mostrar sua superioridade. Aos 24 minutos, a zagueira Regina aproveitou o rebote da goleira após cobrança de escanteio e marcou para o São Paulo. Um minuto depois, Duda Rodrigues recebeu, finalizou e ampliou o marcador.
Duda Rodrigues e Carol ainda marcaram mais dois gols para fechar o marcador em 4 a 0 ainda na primeira etapa. No segundo tempo, Ana Luiza marcou. Já aos 11 e aos 12, o Tricolor voltou a marcar, com Kedima e Duda Rodrigues, respectivamente. Aos 17, Ana Luiza recebeu passe de Duda Rodrigues e fez o oitavo gol são-paulino para fechar o placar.
Com os três pontos conquistados e maior saldo de gols, o São Paulo lidera o Grupo C. Na próxima segunda-feira (28), a equipe volta a campo para enfrentar no clássico contra o Corinthians, às 10h30, no CT do Sorocaba.

