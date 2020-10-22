Feminino: Palmeiras goleia Realidade Jovem e vence a primeira no Paulista

O Palmeiras estreou em casa no Campeonato Paulista Feminino e goleou o Realidade Jovem por 7 a 0, em Vinhedo, em jogo válido pela segunda rodada do torneio.

Os destaques foram Bianca e Camilinha, com dois gols cada. Lurdinha, Thaís e Vitória completaram a goleada. As Palestrinas venceram a primeira no torneio, uma vez que foram derrotadas pela Ferroviária na estreia.O Palmeiras está em terceiro lugar no Grupo 1 com três pontos, atrás de São Paulo e Ferroviária, ambos com seis e 100% de aproveitamento.