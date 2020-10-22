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futebol

Feminino: Palmeiras goleia Realidade Jovem e vence a primeira no Paulista

Palestrinas fizeram 7 a 0, em Vinhedo, e se recuperaram após derrota na estreia do estadual. Camilinha e Bianca, com dois gols cada uma, foram os destaques...

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 17:01

LanceNet

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Publicado em 

22 out 2020 às 17:01
Crédito: Divulgação
O Palmeiras estreou em casa no Campeonato Paulista Feminino e goleou o Realidade Jovem por 7 a 0, em Vinhedo, em jogo válido pela segunda rodada do torneio.
Os destaques foram Bianca e Camilinha, com dois gols cada. Lurdinha, Thaís e Vitória completaram a goleada. As Palestrinas venceram a primeira no torneio, uma vez que foram derrotadas pela Ferroviária na estreia.O Palmeiras está em terceiro lugar no Grupo 1 com três pontos, atrás de São Paulo e Ferroviária, ambos com seis e 100% de aproveitamento.
As meninas voltam a campo pelo Paulistão no próximo domingo (25), contra o Red Bull, às 11h (horário de Brasília), novamente em Vinhedo, pela terceira rodada.

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