Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Feminino do Palmeiras renova parceria com prefeitura de Vinhedo por mais um ano

Projeto das Palestrinas utiliza toda a estrutura da cidade para realizar jogos e treinamentos
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 dez 2020 às 16:00

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 16:00

Crédito: Rebeca Reis/Palmeiras
A Prefeitura de Vinhedo comunicou, nesta terça-feira (22), a renovação da parceria da cidade com o projeto de futebol feminino do Palmeiras por mais um ano. Em reunião entre o prefeito da cidade, Jaime Cruz, e o diretor palmeirense, Alberto Simão, o acordo para a continuidade do projeto alviverde para 2021 na cidade foi assinado.
>> Richarlyson vai jogar o Carioca-2021! Veja onde estão outros 21 andarilhos
– É uma parceria que já tem duas temporadas e que trouxe grandes retornos para o nosso município, não somente na divulgação positiva de Vinhedo por todo o Brasil, mas também como mais uma opção de lazer para a população e ainda pelo aspecto social, uma vez que os alimentos arrecadados durante os jogos alimentam cerca de 120 famílias – afirmou o prefeito da cidade.O diretor do futebol feminino do Verdão também celebrou o acerto por mais um ano e comentou sobre a importância do Palmeiras para o crescimento econômico da cidade.
– Nestes últimos 2 anos, contando valores de aluguel, restaurante, supermercado, academia e outros custos, foram aproximadamente R$ 1,6 milhão que o clube investiu na cidade, sem contar algumas ações importantes que fizemos no Estádio Nelo Bracalente, onde mandamos nossos jogos – disse Alberto.
>> Confira a classificação do Brasileirão e faça sua simulação
Desde o início de 2019 com um novo time profissional de futebol feminino, o Palmeiras deve seguir investindo pesado na modalidade para 2021. Cada vez maiores no cenário nacional, as Palestrinas prometem seguir brigando por títulos no ano que vem.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados