Feminino do Palmeiras renova parceria com prefeitura de Vinhedo por mais um ano

Crédito: Rebeca Reis/Palmeiras

A Prefeitura de Vinhedo comunicou, nesta terça-feira (22), a renovação da parceria da cidade com o projeto de futebol feminino do Palmeiras por mais um ano. Em reunião entre o prefeito da cidade, Jaime Cruz, e o diretor palmeirense, Alberto Simão, o acordo para a continuidade do projeto alviverde para 2021 na cidade foi assinado.

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– É uma parceria que já tem duas temporadas e que trouxe grandes retornos para o nosso município, não somente na divulgação positiva de Vinhedo por todo o Brasil, mas também como mais uma opção de lazer para a população e ainda pelo aspecto social, uma vez que os alimentos arrecadados durante os jogos alimentam cerca de 120 famílias – afirmou o prefeito da cidade.O diretor do futebol feminino do Verdão também celebrou o acerto por mais um ano e comentou sobre a importância do Palmeiras para o crescimento econômico da cidade.

– Nestes últimos 2 anos, contando valores de aluguel, restaurante, supermercado, academia e outros custos, foram aproximadamente R$ 1,6 milhão que o clube investiu na cidade, sem contar algumas ações importantes que fizemos no Estádio Nelo Bracalente, onde mandamos nossos jogos – disse Alberto.

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