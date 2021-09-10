Feminino: Botafogo goleia Duque de Caxias em preparação para o Carioca

Crédito: Divulgação/Botafogo

O Botafogo segue a preparação para a disputa do Campeonato Carioca Feminino. Nesta sexta-feira, a equipe comandada por Gláucio Carvalho venceu o Duque de Caxias por 4 a 0 em jogo-treino realizado na Vila Olímpica. Cris, Emily, Isa e Mylena marcaram os gols.

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Após um período de "recesso" com o fim da participação do Alvinegro na Série A-1 do Brasileirão - o clube foi rebaixado e disputará a A-2 nesta temporada -, o Alvinegro retomou os trabalhos e se prepara a disputa do Estadual.