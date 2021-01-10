Feminino: ativo no mercado, Palmeiras encaminha mais dois reforços

Reformulando seu elenco, a equipe feminina do Palmeiras terá mais duas caras novas pra temporada 2021. Taty Amaro, goleira que estava no Corinthians e que retornou recentemente ao Brasil depois de empréstimo ao futebol do exterior, e Tainara, zagueira que deixará o Santos, vão se juntar ao plantel do Verdão.
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> ATUAÇÕES: Artilheiro, Willian decide na vitória do Palmeiras sobre o Sport
Depois de Chu e Rafa Andrada, além da defensora Karol Arcanjo, Taty e Tainara chegam e já somam 5 novos nomes para a equipe que vai em busca de títulos nacionais, que quase chegaram na boa jornada de 2020. Ary Borges, Thaís, Ottília e Augustina, nomes importantes dessas campanhas, já anunciaram a permanência para a nova temporada.