Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Feliz no Palmeiras, Luiz Adriano recebe oferta do futebol árabe

Atacante tem oferta do exterior na mesa e recebeu sondagem do Grêmio
...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mar 2021 às 08:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Luiz Adriano recebeu uma oferta do futebol árabe para deixar o Palmeiras. Os valores da proposta são alto e o jogador, juntamente com as pessoas que cuidam do negócio, devem conversar sobre o tema nesta sexta-feira (12).De acordo com apuração do LANCE!/NOSSO PALESTRA, o atleta recebeu ainda uma sondagem do Grêmio. Durante a premiação da Copa do Brasil, no último domingo (7), Renato Gaúcho brincou com Luiz ao fazer um gesto de telefone como se fosse ligar para ele e ligou.O atacante tem vínculo com o Verdão até julho de 2023 e está feliz no clube. Até o momento, o Palmeiras não recebeu nada e, caso o camisa 10 acene positivamente para os árabes, a conversa será com a diretoria para ver se as condições são favoráveis para uma possível venda.
Peça fundamental de Abel Ferreira, Luiz Adriano terminou a temporada como artilheiro ao marcar 20 gols. Desde agosto de 2019 no Verdão, ele entrou em campo 71 vezes, marcou 27 vezes e ganhou os títulos Paulista, da Libertadores e Copa do Brasil.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Meritíssima, escravidão é o povo pagar seus privilégios!
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados