Feliz com reforços, Sylvinho se empolga com jovens da base do Corinthians: 'Meus olhos brilham'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians venceu o Palmeiras por 2 a 1, no último sábado, na Neo Química Arena, com atuações decisivas de Róger Guedes, Willian, Renato Augusto e Giuliano, os grandes reforços do clube para esta temporada, o que deixa Sylvinho satisfeito, mas o que tem levado o técnico a ficar empolgado é o desenvolvimento dos garotos da base que estão no elenco profissional.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Além dos medalhões citados, quem se destacou no Dérbi foi o jovem Gabriel Pereira, que fez um salseiro na defesa palmeirense e quase deixou sua marca na partida. Foi o terceiro duelo como titular do meia-atacante, que anteriormente não vinha tendo chances com o treinador, mas agora parece ter caído nas graças da comissão, que aposta nas qualidades do corintiano.

- É um grande atleta, tem uma capacidade de crescimento e temos que aproveitar o rendimento bom dele, ele tem começado os jogos, ele já exerceu essa função no amador, a gente vai buscando o histórico dos atletas. Infelizmente ele teve chance pela lesão do Roni, mas é um atleta também da base que já entregou dois ou três gol - elogiou Sylvinho.No entanto, não é somente "GP" que enche os olhos do técnico alvinegro, outros jovens da base empolgam, como Du Queiroz, que vem recebendo oportunidades na lateral e no último sábado pôde jogar em sua posição de origem, no meio-campo. Assim como o próprio Roni, citado acima, e Adson, que está em processo final de recuperação de lesão para voltar a jogar.

Segundo Sylvinho, tem sido extremamente prazeroso participar da construção de uma equipe que envolve desde esses garotos com brilho nos olhos, até jogadores experientes, como Cássio e Fábio Santos, campeões mundiais pelo clube, e outros já consagrados como Fagner, Gil, Willian e Renato Augusto.

- O Du Queiroz já participou como lateral, entrou no meio. O Adson está voltando de uma lesão importante, um período inativo. É importante trabalhar com jovens da base, com olho brilhando, essa mistura com outros que estão no grupo e já venceram até Mundial. É uma maravilha fazer parte da construção desse time e ter essa oportunidade que eu tenho. Meus olhos brilham em poder responder que todos estão respondendo muito bem, eles estão trabalhando com o brilho nos olhos e nós também - concluiu o comandante.

Outros jovens que fazem parte do grupo e têm se destacado são: o zagueiro João Victor, o volante Xavier e o meio-campista Vitinho, além do lateral-esquerdo Lucas Piton, do zagueiro Raul Gustavo e do meia Gustavo Mantuan.