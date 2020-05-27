Felipe Vizeu doa toneladas de alimentos a cidades de Minas Gerais

Crédito: Divulgação/CBF

Revelado no Flamengo e com passagem pelo Grêmio, o atacante Felipe Vizeu doará toneladas de alimentos e centenas de máscaras à cidades de Minas Gerais como forma de auxiliar no combate à crise causada pela pandemia do coronavírus. Nesta terça, as cidades de Chiador e Mar de Espanha receberam, respectivamente, uma tonelada e 100 máscaras e meia tonelada e 70 máscaras.

Nesta quarta, dia 27, será a vez da cidade de Senador Cortes receber mais de meia tonelada e também 70 máscaras. Hoje no o Akhmat Grozny, da Rússia, o centroavante comentou a importância da ação neste momento de pandemia.

- Sou muito grato por poder ajudar as pessoas nesse momento complicado. Se Deus quiser essa fase difícil logo vai passar, mas estou fazendo a minha parte para que não falte comida na mesa de ninguém. O importante é ajudar de coração e saber que estamos fazendo o bem - afirmou o atacante de 23 anos.

Após as doações para Minas, Felipe Vizeu realizará uma doação para de 1 tonelada de alimentos para a sua cidade natal, Três Rios, para as entidades da APAE e para o Projeto Luz do Amanhecer, ambos apoiados pelo atacante.1⃣ Combate à Covid-19: o atacante Felipe Vizeu, ex-Flamengo e Grêmio, fez uma doação de 2 toneladas de alimentos e 240 máscaras a três cidades de Minas Gerais.