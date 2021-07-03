Felipe Santana fala sobre cobrança interna na Chapecoense

O Campeonato Brasileiro está no início, mas a Chapecoense já ligou o sinal amarelo dentro do elenco para evitar que a briga contra o rebaixamento se torne um pesadelo.
Experiente, o zagueiro Felipe Santana pediu um voto de confiança ao torcedor e cita a cobrança interna dentro da Chape.
‘Temos que pedir otimismo ao torcedor. Apesar de ter mais 30 rodadas, a luz amarela está ligada. Estamos buscando a vitória, e a cobrança ocorre internamente, mas temos que ter calma e seguir trabalhando’, declarou.
O próximo duelo da Chapecoense no Brasileirão será neste domingo, quando a equipe mede forças diante do Bahia, na Arena Condá.