Felipe Neto mostra preocupação com situação do Botafogo: 'Se cair, ferrou'

Crédito: Vítor Silva /SSPress/Botafogo

A situação do Botafogo no Campeonato Brasileiro desenrola-se para tons dramáticos. Na 19ª colocação, o Alvinegro perdeu duas partidas em casa seguidas - contra Red Bull Bragantino e Fortaleza - e luta contra o rebaixamento para a segunda divisão.

Felipe Neto, influenciador digital e ex-patrocinador do Glorioso, demonstrou preocupação com a situação da equipe. Mais do que a posição na tabela, o youtuber teme pelo futuro do clube no caso de uma possível queda.

- Eu não conheci um único integrante do projeto da SA, nem mesmo entre os mais otimistas, que acreditasse q o Botafogo sobreviveria a um rebaixamento esse ano. Não será uma morte rápida, mas aos poucos. Se cair, ferrou - escreveu em sua conta do Twitter.

O influenciador digital também criticou o estilo de jogo do Alvinegro dentro das quatro linhas e voltou a tocar no assunto sobre o rebaixamento.