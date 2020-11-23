Felipe Neto mostra preocupação com situação do Botafogo: 'Se cair, ferrou'

A situação do Botafogo no Campeonato Brasileiro desenrola-se para tons dramáticos. Na 19ª colocação, o Alvinegro perdeu duas partidas em casa seguidas - contra Red Bull Bragantino e Fortaleza - e luta contra o rebaixamento para a segunda divisão.
Felipe Neto, influenciador digital e ex-patrocinador do Glorioso, demonstrou preocupação com a situação da equipe. Mais do que a posição na tabela, o youtuber teme pelo futuro do clube no caso de uma possível queda.
- Eu não conheci um único integrante do projeto da SA, nem mesmo entre os mais otimistas, que acreditasse q o Botafogo sobreviveria a um rebaixamento esse ano. Não será uma morte rápida, mas aos poucos. Se cair, ferrou - escreveu em sua conta do Twitter.
O influenciador digital também criticou o estilo de jogo do Alvinegro dentro das quatro linhas e voltou a tocar no assunto sobre o rebaixamento.
- O Botafogo joga, hoje, o pior futebol do campeonato brasileiro. Acho que os comentaristas de futebol ainda não entenderam o que vai significar se o Botafogo for rebaixado. Nem a torcida, aparentemente. Ninguém fez as contas - completou.