Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Felipe Neto, Marcelo Adnet e criptomoeda: a operação financeira do Botafogo para contratar Rafael
futebol

Felipe Neto, Marcelo Adnet e criptomoeda: a operação financeira do Botafogo para contratar Rafael

Alvinegro conta com a ajuda de torcedores para pagar luvas do lateral-direito, mas também vai entrar no mercado de fan tokens e parte do valor será direcionado ao jogador...

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 13:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 set 2021 às 13:27
Crédito: Rafael, lateral-direito do Botafogo, e Felipe Neto (Montagem LANCE!
Rafael é o novo jogador do Botafogo. Após uma semana de negociações, as conversas terminaram em um final feliz para os dois lados: o Alvinegro conseguiu um reforço com experiência internacional por um salário baixo e o lateral-direito vai realizar o sonho de jogar pelo time que torce desde criança.
+ Rafael vira sócio do Botafogo e compartilha momento
Mas como o Alvinegro, em crise financeira, conseguiu viabilizar a contratação? Primeiro, é preciso dizer que Rafael vai receber um salário baixo para o currículo possui. O lateral-direito "facilitou" nos valores apresentados justamente pela vontade de defender o Alvinegro.Os fan tokens tratam-se de um mecanismo criptoativo totalmente ligado ao clube em questão. O torcedor que adquirir um token pode ter recompensas exclusivas - o Botafogo ainda não divulgou o que vai disponibilizar a quem adquiri-lo. Assim, a torcida, indiretamente, pode ajudar a viabilizar a contratação de Rafael.
A responsabilidade financeira foi colocada em todos os passos que o Botafogo deu na negociação. O clube, apesar de entender que era uma oportunidade de mercado praticamente imperdível, prometeu que não iria fazer loucuras para comprometer ainda mais os cofres para contar com Rafael.
Ao contar com a ajuda de torcedores e o possível acesso ao mercado de criptomoedas, o Alvinegro acredita que a operação financeira por Rafael foi bem sucedida. De qualquer forma, o lateral-direito aceitou os números apresentados pelo clube e é esperado no Brasil ainda nessa semana.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mercado livre de energia, ações, investimento, rede elétrica
Crise silenciosa no mercado de energia acende alerta no setor
Nome Elementos achados em Marte podem indicar a existência de vida
Novos compostos vistos em Marte reafirmam que planeta teria abrigado vida
Desembargadora do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), Eva do Amaral Coelho
Desembargadora critica corte de penduricalhos e diz que 'daqui a pouco é regime de escravidão'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados