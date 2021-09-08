Felipe Neto, Marcelo Adnet e criptomoeda: a operação financeira do Botafogo para contratar Rafael

Crédito: Rafael, lateral-direito do Botafogo, e Felipe Neto (Montagem LANCE!

Rafael é o novo jogador do Botafogo. Após uma semana de negociações, as conversas terminaram em um final feliz para os dois lados: o Alvinegro conseguiu um reforço com experiência internacional por um salário baixo e o lateral-direito vai realizar o sonho de jogar pelo time que torce desde criança.

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Mas como o Alvinegro, em crise financeira, conseguiu viabilizar a contratação? Primeiro, é preciso dizer que Rafael vai receber um salário baixo para o currículo possui. O lateral-direito "facilitou" nos valores apresentados justamente pela vontade de defender o Alvinegro.Os fan tokens tratam-se de um mecanismo criptoativo totalmente ligado ao clube em questão. O torcedor que adquirir um token pode ter recompensas exclusivas - o Botafogo ainda não divulgou o que vai disponibilizar a quem adquiri-lo. Assim, a torcida, indiretamente, pode ajudar a viabilizar a contratação de Rafael.

A responsabilidade financeira foi colocada em todos os passos que o Botafogo deu na negociação. O clube, apesar de entender que era uma oportunidade de mercado praticamente imperdível, prometeu que não iria fazer loucuras para comprometer ainda mais os cofres para contar com Rafael.