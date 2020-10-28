Felipe Neto explica declarações envolvendo o Botafogo: 'Desabafo de um torcedor apaixonado'

- Eu sou um torcedor apaixonado. Vendo meu clube se esfacelar, vendo a inevitável falência mais real... Aquele desabafo foi o desabafo de um torcedor apaixonado. Eu não tenho nada a ganhar ou tirar do Botafogo. Eu só quero meu clube para torcer, meu clube para ir ao estádio, poder me frustrar, comemorar. Não quero utilizar o Botafogo como palanque, não preciso do Botafogo para ganhar audiência - afirmou, ao programa "Seleção SporTV".

- Me expor a programas começa a sair do objetivo, um desabafo de um torcedor desesperado. Pensei muito se deveria escrever aquela thread. Pensei na angústia que eu teria se o Botafogo acabar e eu tivesse que viver com o fato de não ter contado a verdade para as pessoas. Tem várias outras coisas que eu poderia ter contado, mas aquela era mais urgente. Não fiz aquilo com esperança de mudança. Eu desabafei, sou só um torcedor. Não sou um mecenas do Botafogo, não sou alguém capaz de mudar o clube. Faço tudo que eu posso para mudar o clube. Usei minha imagem para trazer o público jovem, fiz tudo que eu podia dentro do que me foi permitido. Só quero que os irmãos (Moreira Salles) acordem, percebam que CT sem Botafogo não tem qualquer utilidade e que o Laércio volte para o projeto e salve o Botafogo. Tomara que ainda haja tempo, mas acho difícil - explicou.