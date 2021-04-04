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Felipe Neto critica Chamusca após empate: 'Esse Botafogo aí não sobe de jeito nenhum'

Youtuber e ex-patrocinador do Alvinegro criticou a atuação da equipe após a partida diante da Portuguesa, pelo Campeonato Carioca...

Publicado em 04 de Abril de 2021 às 20:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 abr 2021 às 20:06
Crédito: Divulgação
Até Felipe Neto ficou na bronca com a atuação do Botafogo. O youtuber criticou o desempenho do Alvinegro após o empate por 1 a 1 contra a Portuguesa neste domingo, pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. Vale ressaltar que o Glorioso teve um jogador a mais durante todo o segundo tempo e levou o gol de empate tendo superioridade numérica.
O influenciador digital e ex-patrocinador do Botafogo não gostou da postura de Marcelo Chamusca na partida. O treinador, mesmo com um jogador a mais, voltou para o intervalo com um volante no lugar de um atacante - Kayque na vaga de Matheus Babi.
– Esse Botafogo aí não sobe (para a primeira divisão) de jeito nenhum. O que o Chamusca fez nesse jogo foi absolutamente inexplicável - escreveu Felipe em sua conta do Twitter.

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