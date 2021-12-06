Felipe Melo, sobre saída do Palmeiras: ‘Falei que queria dois anos, não que só aceitaria isso’

O volante Felipe Melo é um dos grandes nomes da história do Palmeiras. No entanto, o clube optou por não renovar o vínculo com o atleta, que tem duração até o fim de 2021. O jogador, em entrevista ao Seleção SporTV, falou sobre sua saída, explicando que não foi procurado pelos dirigentes do Verdão.

– Ainda sou jogador do Palmeiras, tenho contrato até o fim do ano. Não fui procurado para renovar. Falei que queria mais dois anos, mas não disse que só aceitaria isso. O que permanece é a minha gratidão ao Palmeiras.

No entanto, o jogador afirmou que teve esperanças de renovar com o Maior Campeão Nacional, citando uma conversa com o diretor de futebol, Anderson Barros, após a semifinal da Libertadores, contra o Atlético-MG.

– É verdade que em algumas vezes tentamos essa aproximação (para renovar), mas sempre deixamos pro futuro, até o momento em que o presidente foi a público para dizer que não renovaria. É total direito do clube. Depois do jogo contra o Atlético-MG (na semifinal), quando fui importante, o Barros me chamou para conversar e disse que haveria a possibilidade de continuidade. Dois dias depois da conquista ele me chamou para avisar que o ciclo estava encerrado, de forma transparente.Por fim, o jogador falou que se sente grato ao clube, apesar de não entender por que não teve o vínculo estendido.

– Sinceramente, eu não sei. É uma pergunta que eu também me faço. Tem que perguntar pra Leila, que é a nova presidente. Apenas agradeço a oportunidade de ter levantado a taça do bicampeonato da Libertadores como capitão e líder que sou, tanto dentro como fora de campo.

Felipe Melo chegou ao Palmeiras em 2017 e, em cinco temporadas pelo clube, conquistou cinco títulos (Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores – duas vezes – e Paulistão).