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Felipe Melo segue cronograma individual, e Palmeiras treina para enfrentar o Atlético-MG

Atacante Breno Lopes, preservado na última rodada do Brasileirão por dores no tornozelo direito, treinou normalmente com o restante do elenco...
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Publicado em 

22 nov 2021 às 13:42

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 13:42

O Palmeiras treinou nesta segunda-feira (22), na Academia de Futebol, dando sequência à preparação para enfrentar o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro, na terça-feira (23), no Allianz Parque.Relembre a trajetória do Palmeiras até a final da Libertadores de 2021
Fora contra o Fortaleza por dores no joelho direito, Felipe Melo seguiu um cronograma individualizado de trabalho para se recuperar. O volante e capitão chegou a fazer atividades com bola no campo.
Breno Lopes, preservado na última rodada por dores no tornozelo direito, treinou normalmente com o restante do elenco.No campo, o elenco foi dividido em dois grupos para atividades táticas. O técnico Abel Ferreira e sua comissão orientaram movimentações específicas, triangulações e saídas de jogo. Quem atuou por mais de 45 minutos contra o Fortaleza, no último sábado (20), encerrou a atividade mais cedo e realizou um complemento físico com membros do Núcleo de Saúde e Performance.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O Verdão treina novamente na manhã de terça-feira (23), às 11h, na Academia de Futebol. Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam às 21h30, no Allianz Parque, pela 35ª rodada do Brasileirão. Na quarta-feira (24), o Alviverde embarca para o Uruguai, onde jogará a final da Copa Libertadores no sábado (27), diante do Flamengo.
Crédito: FelipeMelosegueemrecuperaçãonoPalmeiras(Foto:CesarGreco

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