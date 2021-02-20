Felipe Melo revela mensagem do filho de Vuaden sobre pênalti não marcado para o Palmeiras

Crédito: Maga Jr/Ofotografico

Sem pretensão de conquistar o título brasileiro, o Palmeiras encarou o São Paulo na noite desta sexta (19) e conquistou um empate em 1 a 1 com o rival em jogo marcado por polêmica. Após o fim do Choque-Rei, os jogadores cercaram o árbitro gaúcho Leandro Vuaden para protestarem um pênalti não marcado e o volante Felipe Melo fez uma revelação surpreendente na saída de campo. >> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Palmeiras pode decretar jejum maior do São Paulo: veja os clubes do Brasil há mais tempo sem título

O jogador declarou que o árbitro recebeu uma mensagem do seu filho comentando que havia sido pênalti para o Verdão em um lance envolvendo o atacante Luiz Adriano. Apesar da “confissão” do juiz em conversa com os atletas, Melo ficou bastante indignado com o VAR por não ter chamado no lance envolvendo o atacante palmeirense e detonou a arbitragem.– Eu tava perguntando pro árbitro o motivo de ter terminado o jogo no escanteio e o motivo de não ter ido ao VAR no possível pênalti no Luiz Adriano. Ele até brincou falando que o filho dele mandou mensagem no intervalo falando que foi pênalti. É isso que a gente cobra- disparou o capitão.

Apesar do gol nos acréscimos da partida anotado pelo atacante Rony, o camisa 30 comemorou a chance de afastar o rival de ser campeão brasileiro, disse que o empate ficou com sabor de vitória e fez questão de enaltecer a força do elenco alviverde nos campeonatos que o clube disputou na temporada.– Nós encaramos o clássico como guerra, no sentindo de ganhar, ser aguerrido contra um dos nossos rivais. A gente comemorou bastante porque afastamos o título Brasileiro do São Paulo. O Palmeiras luta até o final, foi assim na Libertadores, no Paulista e hoje. Não foi só um ponto, tiramos a chance de título do nosso rival – finalizou.