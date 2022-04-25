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  • Felipe Melo responde torcedor após crítica sobre salário: 'Precisa de algum dinheiro ou é dor de cotovelo?'
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Felipe Melo responde torcedor após crítica sobre salário: 'Precisa de algum dinheiro ou é dor de cotovelo?'

Usuário do Twitter reclamou sobre o volante receber um alto salário e desfalcar o Fluminense há um mês após lesão...

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 19:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 abr 2022 às 19:20
Em recuperação de uma artroscopia no joelho direito, o volante Felipe Melo respondeu uma crítica feita por um torcedor através do Twitter. Na postagem, o tricolor reclamava que o jogador do Fluminense com quase 39 anos recebe um alto salário e está fora há um mês. Em resposta, o jogador afirmou que o valor dito está errado e também lamentou a exposição, mas aproveitou para cornetar o comentário.- E por causa de de pessoas como esse aqui que erra ao falar o valor e tb erra ao expor o quanto ganha um atleta de futebol que acontecem inúmeras confusões, ou está querendo mídia ou queria ser um atleta profissional, lamentável esse tipo de postagem!! Queria dizer pra esse bocó que estou a 2 semanas fora por me quebrar defendendo as cores do meu clube e não fora do meu trabalho, mais respeito ao profissional - escreveu.
- E pra encerrar o assunto tô fica aqui uma foto que vale muito pra mim e me dá esperança de continuar vencendo mesmo tendo torcedor como vc que torce contra, Deus é maior - completou, postando uma foto com a taça do Carioca.
Veja a tabela da Sul-Americana Em resposta a outro torcedor que afirmou que os tricolores não concordaram com a crítica, Felipe Melo escreveu: 'Sim sim quem lacra não lucra!!". Para outro, afirmou que "não dá pra ficar quieto quando o cara me expões com mentiras, palhaço!!" A previsão de recuperação do jogador é de aproximadamente um mês, mas ele trabalha para retornar antes do prazo. Ele já trabalha no campo e pode ficar à disposição nas próximas semanas.
Crédito: FelipeMelochegouaoFluminenseparaaatualtemporada(Foto:LeonardoBrasil/FluminenseFC

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