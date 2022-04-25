Felipe Melo responde torcedor após crítica sobre salário: 'Precisa de algum dinheiro ou é dor de cotovelo?'

Em recuperação de uma artroscopia no joelho direito, o volante Felipe Melo respondeu uma crítica feita por um torcedor através do Twitter. Na postagem, o tricolor reclamava que o jogador do Fluminense com quase 39 anos recebe um alto salário e está fora há um mês. Em resposta, o jogador afirmou que o valor dito está errado e também lamentou a exposição, mas aproveitou para cornetar o comentário.- E por causa de de pessoas como esse aqui que erra ao falar o valor e tb erra ao expor o quanto ganha um atleta de futebol que acontecem inúmeras confusões, ou está querendo mídia ou queria ser um atleta profissional, lamentável esse tipo de postagem!! Queria dizer pra esse bocó que estou a 2 semanas fora por me quebrar defendendo as cores do meu clube e não fora do meu trabalho, mais respeito ao profissional - escreveu.