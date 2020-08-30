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futebol

Felipe Melo questiona entrada em Lucas Lima em enquete no Instagram

Zagueiro, que está em transição física e não atuou no empate por 1 a 1 contra o Bahia, neste sábado, perguntou aos seus seguidores se ele seria expulso em jogada...

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 21:15

LanceNet

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Publicado em 

29 ago 2020 às 21:15
Crédito: Zagueiro questionou seguidores nas redes sociais neste sábado (Imagem: Reprodução/Instagram
Felipe Melo, que não estava em campo no empate por 1 a 1 contra o Bahia, pelo Brasileiro, neste sábado, repercutiu um lance do jogo em suas redes sociais. Em dura entrada de Nino Paraíba em Lucas Lima, que não rendeu sequer um cartão amarelo ao jogador, o zagueiro do Palmeiras fez uma enquete em seus stories do Instagram: seria ou não para expulsão?
No caso, a pergunta não foi em referência ao lance em si, mas, sim, caso o próprio Felipe Melo estivesse em campo. Ou seja, caso o zagueiro quem tivesse cometido a infração, ele teria sido expulso? Segundo 93% dos seguidores, contando até o do intervalo do jogo, Felipe Melo receberia o cartão vermelho.
Felipe Melo é constantemente relacionado a cartões e expulsões, seja no Palmeiras ou em outros clubes da carreira, mas o fato é que, no Paulista deste ano, levou seis amarelos e nenhum vermelho – ele ainda não atuou pelo Brasileiro por conta de lesão. No momento, ele está em transição física.Já no ano passado, em 24 partidas disputadas na competição nacional, levou dez cartões amarelos e um vermelho, enquanto, na Libertadores 2019, levou três amarelos. Analisando os números, a sua quantidade de cartões caiu neste ano em relação às três temporadas passadas.
Neste sábado, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras empatou por 1 a 1 com o Bahia, em Pituaçu, sofrendo gol nos últimos minutos do duelo. Com o resultado, o Verdão soma nove pontos conquistados e está na sexta posição da classificação, ainda sem perder na competição.

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