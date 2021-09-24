Felipe Melo quer Palmeiras focado no Dérbi e avisa: 'Mais que um clássico, é guerra'

Crédito: Cesar Greco

Após o empate diante do Atlético-MG, válido pela primeira partida da semifinal da Libertadores, o Palmeiras segue se preparando para o clássico diante do Corinthians, pelo Brasileirão. Diante do retrospecto positivo no Dérbi, a comissão de Abel Ferreira enxerga a necessidade de manter os bons resultados diante do rival para diminuir a distância para o Atlético-MG, que está na liderança do torneio.

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O volante Felipe Melo discorda das críticas direcionadas ao Palmeiras após o empate na Liberta e deixou claro que está satisfeito com os objetivos que o Alviverde tem alcançado.

- Eu joguei muitas vezes contra grandes equipes, e perdia o jogo de 1 a 0, o outro time sabia jogar Libertadores, mas quando a gente faz é jogo feio. Então, tomara que continue feio e a gente continue passando fase, conquistando nossos objetivos.

Veja a tabela completa do BrasileirãoSobre o clássico, Melo falou que, mesmo com os últimos resultados sendo a favor do Alviverde, o time tem que entender o clima do Dérbi, que pode ser um divisor de águas na atual temporada.

- Temos que manter esse retrospecto, manter a humildade e cabeça no lugar. Temos que entender que, mais do que um clássico, é uma guerra, é contra o nosso maior rival, contra o nosso inimigo. Jogos assim definem campeonato, elenco, treinador. Estamos há alguns jogos sem perder para eles, a gente sabe que isso muda a todo momento. Nós tivemos uma final terça, temos essa guerra para ter outra final na terça. A gente tem que saber que isso vai mudar o panorama da temporada e estamos trabalhando para trazer os três pontos - disse Felipe.

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