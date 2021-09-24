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Felipe Melo quer Palmeiras focado no Dérbi e avisa: 'Mais que um clássico, é guerra'

Volante comentou sobre o desempenho no último jogo e ressaltou a importância do clássico para o restante da temporada...

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 19:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 set 2021 às 19:00
Crédito: Cesar Greco
Após o empate diante do Atlético-MG, válido pela primeira partida da semifinal da Libertadores, o Palmeiras segue se preparando para o clássico diante do Corinthians, pelo Brasileirão. Diante do retrospecto positivo no Dérbi, a comissão de Abel Ferreira enxerga a necessidade de manter os bons resultados diante do rival para diminuir a distância para o Atlético-MG, que está na liderança do torneio.
Neste sábado tem mais um! Relembre como foi cada Dérbi disputado na Neo Química Arena
O volante Felipe Melo discorda das críticas direcionadas ao Palmeiras após o empate na Liberta e deixou claro que está satisfeito com os objetivos que o Alviverde tem alcançado.
- Eu joguei muitas vezes contra grandes equipes, e perdia o jogo de 1 a 0, o outro time sabia jogar Libertadores, mas quando a gente faz é jogo feio. Então, tomara que continue feio e a gente continue passando fase, conquistando nossos objetivos.
Veja a tabela completa do BrasileirãoSobre o clássico, Melo falou que, mesmo com os últimos resultados sendo a favor do Alviverde, o time tem que entender o clima do Dérbi, que pode ser um divisor de águas na atual temporada.
- Temos que manter esse retrospecto, manter a humildade e cabeça no lugar. Temos que entender que, mais do que um clássico, é uma guerra, é contra o nosso maior rival, contra o nosso inimigo. Jogos assim definem campeonato, elenco, treinador. Estamos há alguns jogos sem perder para eles, a gente sabe que isso muda a todo momento. Nós tivemos uma final terça, temos essa guerra para ter outra final na terça. A gente tem que saber que isso vai mudar o panorama da temporada e estamos trabalhando para trazer os três pontos - disse Felipe.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Palmeiras e Corinthians entram em campo no próximo sábado (25), às 19 horas (de Brasília), na Neo Química Arena.

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