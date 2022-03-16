Felipe Melo prega inteligência do Fluminense na Libertadores e garante: 'Será uma batalha'

O Fluminense está a poucas horas de decidir quem fica com a vaga na fase de grupos da Libertadores. Nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), o Tricolor encara o Olimpia, do Paraguai, após vencer por 3 a 1 na ida. Em entrevista ao site oficial, o volante Felipe Melo falou sobre a importância do duelo, que neste momento é considerado o jogo do ano pelos torcedores. Ele será novamente titular no time de Abel Braga no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção.- Eu sou um cara que penso que o próximo jogo é sempre o mais importante do ano. Todo jogo de certa forma dá confiança e vale alguma coisa. Nesse caso, vai valer a classificação para a fase de grupos da Libertadores. A gente entende que é um jogo importante, sim. É diferente, porque tratamos como decisão, a torcida tem falado que é guerra. E de fato será uma batalha - disse.

- Vamos jogar contra um time que é tricampeão, de muita tradição. Mas nós somos Fluminense. Somos um time que também tem muita tradição, que é habituado a vencer. Não à toa somos considerados o Time de Guerreiros pelo nosso torcedor. Então vamos lá encarar essa guerra, com muita humildade, sabendo que vai ser difícil, mas pedindo a Deus que nos capacite a todo tempo para que a gente possa sair de lá com a classificação - completou.

Os tricolores terão vantagem no Paraguai e podem até perder por um gol de diferença para sair com a vaga na fase de grupos. Uma derrota por dois gols levará a disputa para os pênaltis. Vale lembrar que não há mais o gol fora de casa como critério de desempate.

- Vamos jogar à la Fluminense. E o Fluminense joga conforme manda o figurino. Nós temos que ser inteligentes o suficiente para entender o jogo, atacar quando tiver que atacar, defender quando tiver que defender. Podem ter certeza de que a gente trabalhou bastante, nosso time está bem focado, entendendo o que nosso treinador quer e, sem dúvidas, estamos bem preparados para essa partida - finalizou.