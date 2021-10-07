Felipe Melo pode ter de prestar esclarecimentos à Justiça uruguaia antes da final da Libertadores

Crédito: Cesar Greco

O volante Felipe Melo pode ter de prestar esclarecimentos à polícia uruguaia ao aterrissar em Montevidéu, palco da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo. Isso é decorrente da confusão ocorrida em 2017 após a partida contra o Peñarol, pela competição continental, na qual o camisa 30 desferiu um soco no jogador Matías Miler.Com isso, o Verdão já entrou em contato com a Justiça do Uruguai e, também, contratou um advogado no país. A informação foi divulgada pelo ‘ge’.

A determinação da Justiça uruguaia ocorreu ainda em 2017, após a emboscada sofrida pelo Alviverde no Estádio Campeón del Siglo, mas, como o atleta retornou ao Brasil, não foi cumprida.