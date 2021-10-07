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Felipe Melo pode ter de prestar esclarecimentos à Justiça uruguaia antes da final da Libertadores

Intimação é decorrente da briga ocorrida após a partida contra o Peñarol
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LanceNet

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Publicado em 

07 out 2021 às 10:00

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 10:00

Crédito: Cesar Greco
O volante Felipe Melo pode ter de prestar esclarecimentos à polícia uruguaia ao aterrissar em Montevidéu, palco da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo. Isso é decorrente da confusão ocorrida em 2017 após a partida contra o Peñarol, pela competição continental, na qual o camisa 30 desferiu um soco no jogador Matías Miler.Com isso, o Verdão já entrou em contato com a Justiça do Uruguai e, também, contratou um advogado no país. A informação foi divulgada pelo ‘ge’.
A determinação da Justiça uruguaia ocorreu ainda em 2017, após a emboscada sofrida pelo Alviverde no Estádio Campeón del Siglo, mas, como o atleta retornou ao Brasil, não foi cumprida.
Mesmo assim, o pedido de detenção é, apenas, para prestar esclarecimentos sobre a confusão, como ocorreu com outros jogadores envolvidos no confronto.Felipe Melo chegou ao Palmeiras em 2017 e, desde então, conquistou um Brasileirão, um Paulistão, uma Copa do Brasil e uma Libertadores. O voltante tem contrato com o Alviverde até o fim da atual temporada.

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