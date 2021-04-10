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Felipe Melo nega rivalidade entre Palmeiras e Flamengo: ‘Os nossos estão em São Paulo’

Capitão do Verdão concedeu entrevista coletiva às vésperas da Supercopa do Brasil
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Publicado em 10 de Abril de 2021 às 18:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 abr 2021 às 18:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O elenco do Palmeiras está concentrado em Brasília para a Supercopa do Brasil, que será disputada no próximo domingo (11), contra o Flamengo. Na véspera do confronto decisivo, o capitão alviverde, Felipe Melo, concedeu uma entrevista coletiva na qual rechaçou que a rivalidade entre os dois clubes seja a maior do país, mencionando os tradicionais adversários paulistas como exemplos do que ele considera que sejam autênticos rivais.
– Bom, para ser bem sincero, os nossos grandes rivais estão em São Paulo. Claro que o Flamengo é um grande clube, um gigante do cenário nacional e internacional, mas os nossos rivais estão apenas em São Paulo. Corinthians, São Paulo e Santos. Esses são os nossos grandes rivais – afirmou o camisa 30.>> Sorteio dos grupos da Libertadores rende memes na web; Corinthians e Flu foram os principais alvos
Além disso, o volante também comentou sobre o peso de uma final em jogo único entre os dois times mais vitoriosos do futebol brasileiro nos últimos anos.
– Foi assim a final da Libertadores (jogo único). Jogamos contra um clube que também tem uma história linda, que é o Santos. Assim como foi a final do Campeonato Paulista, que foi contra o nosso maior rival. Final de campeonato é sempre diferente, não importa se você está enfrentando um grande clube ou um clube de menor expressão. É sempre uma final de campeonato, vale muita coisa. Muita coisa está em jogo. Neste caso, envolvendo duas grandes torcidas, duas grandes histórias. Final de campeonato tem que entrar em campo independentemente de quem está do outro lado. Respeitando sempre. Entendendo que vai ser muito difícil, mas entendendo também que nós temos totais condições de fazer um grande jogo e trazer essa taça pra São Paulo.
O Palmeiras de Felipe Melo entra em campo no próximo domingo (11), às 11h (horário de Brasília), contra o Flamengo, pela Supercopa do Brasil, no Estádio Mané Garrincha, situado na capital brasileira.

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