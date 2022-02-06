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futebol

Felipe Melo explica emoção e celebra vitória do Fluminense em primeiro clássico: 'Honrar a camisa'

Destaque na defesa, volante revelou emoção de defender time de familiares e rebateu críticas ao desempenho do Fluminense...

Publicado em 06 de Fevereiro de 2022 às 18:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 fev 2022 às 18:43
Neste domingo, o Fluminense venceu o primeiro clássico do ano. No Estádio Nilton Santos, o Tricolor bateu o Flamengo por 1 a 0, em jogo válido pela quarta rodada do Carioca. Após a partida, Felipe Melo explicou a emoção de defender as cores do time de familiares e revelou que sente o peso da responsabilidade. O zagueiro foi um dos destaques na defesa. - Eu me emociono porque, para mim, é um jogo muito especial. Eu estou com o meu primo, meu filho e meu pai aqui (no estádio), grande parte da minha família é tricolor. É uma responsabilidade muito grande, poder vir para o Fluminense e sobretudo honrar a camisa. Estou jogando em nome de pessoas que eu amo, então eu agradeço muito a Deus. Por me fazer ter a escolha certa. Não sei o que vai acontecer no futuro, mas sei que até aqui Ele tem estado comigo - disse. Ao ser perguntado sobre o rendimento do time sob o comando de Abel Braga, Felipe Melo defendeu o desempenho do Fluminense até aqui e ressaltou que a temporada está apenas começando. Ele ainda destacou que o principal objetivo é sempre lutar pelo resultado.
- Com todo o respeito, eu não concordo que nós não estamos jogando um futebol vistoso. Futebol vistoso é aquele dos três pontos. Eu venho de um clube onde conquistamos tudo, e muitos também falavam que não tínhamos um futebol vistoso. E vencemos um time que inclusive joga esse futebol vistoso, e hoje vencemos um dos melhores times que tem aqui, no meu ponto de vista. Então vamos continuar trabalhando, ainda é só o início.
Crédito: FelipeMelofoiumdosdestaquesdavitóriadoFluminense(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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