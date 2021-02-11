Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Felipe Melo explica atuação do Palmeiras: “Fizemos aquilo que fizemos no treinamento”
futebol

Felipe Melo explica atuação do Palmeiras: “Fizemos aquilo que fizemos no treinamento”

Volante alegou que o time melhorou em relação ao último jogo
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 fev 2021 às 15:08

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 15:08

Crédito: AFP
O Palmeiras perdeu, nesta quinta-feira (11), nos pênaltis, para o Al-Ahly-EGI por 3×2, depois de um 0x0 no tempo regulamentar pela disputa de 3º lugar do Mundial de Clubes. Com a derrota, o campeão da Libertadores terminou o campeonato na quarta colocação. Na saída de campo, Felipe Melo, capitão do Palmeiras na partida, concedeu entrevista.
Gignac na lista: veja 25 bons atacantes experientes que já podem assinar pré-contrato
Questionado sobre a atuação da equipe em mais um revés, o volante justificou que o time reproduziu o que foi treinado.
– Nada de desestabilização. A gente errou, teve uma margem de melhora do primeiro jogo. Fizemos aquilo que fizemos no treinamento, mas a equipe deles foi mais capacitada. É de ressaltar que fizemos aquilo que treinamos, infelizmente, perdemos. Agora é focar na final que temos no Brasil, muita coisa boa esse ano. A gente deixa esse Mundial de cabeça erguida por ter feito nosso melhor.O jogador também comentou sobre a variedade no estilo de jogo dos dois adversários enfrentados no Mundial, Tigres-MEX e Al-Ahly.– Jogamos contra duas escolas de futebol diferentes. A escola mexicana contra um time que tem um treinador há dez anos. Jogamos contra um time que de certa forma deu trabalho pro Bayern. Voltamos a não tomar gol em decisão de campeonato. Mas falhamos na hora dos pênaltis, isso foi crucial para eles vencerem. Mas saímos de cabeça erguida.
De volta ao Brasil nesta sexta-feira (12), o Palmeiras inicia sua preparação para seguir de cabeça erguida, como dito por Felipe Melo. O Verdão volta a campo no Allianz Parque, às 18h15 (horário de Brasília), desse domingo contra o Fortaleza pelo brasileirão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vídeo mostra PM atirando contra mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Cresce em mais 60% o número de multas por falta de CNH no Norte do ES
Imagem de destaque
Tech neck: entenda como o uso excessivo de celular afeta a postura

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados