Felipe Melo explica atuação do Palmeiras: “Fizemos aquilo que fizemos no treinamento”

O Palmeiras perdeu, nesta quinta-feira (11), nos pênaltis, para o Al-Ahly-EGI por 3×2, depois de um 0x0 no tempo regulamentar pela disputa de 3º lugar do Mundial de Clubes. Com a derrota, o campeão da Libertadores terminou o campeonato na quarta colocação. Na saída de campo, Felipe Melo, capitão do Palmeiras na partida, concedeu entrevista.

– Nada de desestabilização. A gente errou, teve uma margem de melhora do primeiro jogo. Fizemos aquilo que fizemos no treinamento, mas a equipe deles foi mais capacitada. É de ressaltar que fizemos aquilo que treinamos, infelizmente, perdemos. Agora é focar na final que temos no Brasil, muita coisa boa esse ano. A gente deixa esse Mundial de cabeça erguida por ter feito nosso melhor.O jogador também comentou sobre a variedade no estilo de jogo dos dois adversários enfrentados no Mundial, Tigres-MEX e Al-Ahly.– Jogamos contra duas escolas de futebol diferentes. A escola mexicana contra um time que tem um treinador há dez anos. Jogamos contra um time que de certa forma deu trabalho pro Bayern. Voltamos a não tomar gol em decisão de campeonato. Mas falhamos na hora dos pênaltis, isso foi crucial para eles vencerem. Mas saímos de cabeça erguida.