Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Felipe Melo elogia atuação de jovens do Palmeiras na final e dedica vitória a Luan: ‘Expulsão foi acidente’
futebol

Felipe Melo elogia atuação de jovens do Palmeiras na final e dedica vitória a Luan: ‘Expulsão foi acidente’

Capitão do Verdão mandou recado ao zagueiro, que recebeu cartão vermelho por cotovelada em Diego Souza na partida de ida da decisão contra o Grêmio
...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 16:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mar 2021 às 16:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras se aproximou do tetracampeonato da Copa do Brasil ao vencer o Grêmio em Porto Alegre, em jogo válido pela ida da final, no último domingo (28), por 1 a 0. Na tarde desta terça-feira (2), o Verdão divulgou, em seu canal do YouTube, um vídeo expondo os bastidores da preparação para o duelo. >> Palmeiras em vantagem! Relembre como foi o primeiro jogo da decisão de cada ano da Copa do Brasil
O material mostra a chegada dos atletas à Arena Grêmio e o que ocorreu no vestiário palestrino, como trabalhos de aquecimento e a preleção do treinador Abel Ferreira.
– O Edu (Dracena) estava a me perguntar agora mesmo: “você ainda tem vontade de jogar?”, e eu disse: “de que adianta?”. O meu tempo já passou, não tenho mais essa oportunidade. Aproveitem esta oportunidade e lembrem-se, o primeiro adversário está dentro de nós. Com confiança, coragem e o vosso talento, podemos competir com nosso adversário. Sejam a vossa melhor versão, joguem como equipe. Foco na tarefa. Avanti, Palestra! – afirmou o português antes da partida.Após o confronto, alguns atletas celebraram, com pé no chão, o resultado positivo e a boa atuação da equipe. O capitão do Alviverde, Felipe Melo, foi um destes.
– Hoje, fomos a defesa que ninguém passa, mas não só o meio campo defensivo e a zaga: todos. Os meninos (da base) que entraram no segundo tempo deram conta do recado, fizeram a função deles. A gente agradece a Deus, que capacitou cada um de nós. A gente tá com fome de fazer história. Se Deus quiser, com esse título, vamos entrar de vez na história. Essa vitória vai para todos os palmeirenses, para a nossa família e, sobretudo, para o nosso companheiro Luan, que tá no dia-a-dia e, infelizmente, teve esse acidente, no qual ele foi expulso - comentou, referindo-se ao lance da expulsão do camisa 13 devido a uma cotovelada em Diego Souza.Com a vitória, o Verdão precisa apenas de um empate para conquistar a Copa do Brasil pela quarta vez na história. O jogo decisivo será no próximo domingo (7), às 18h (horário de Brasília), no Allianz Parque.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados