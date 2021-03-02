Felipe Melo elogia atuação de jovens do Palmeiras na final e dedica vitória a Luan: ‘Expulsão foi acidente’

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras se aproximou do tetracampeonato da Copa do Brasil ao vencer o Grêmio em Porto Alegre, em jogo válido pela ida da final, no último domingo (28), por 1 a 0. Na tarde desta terça-feira (2), o Verdão divulgou, em seu canal do YouTube, um vídeo expondo os bastidores da preparação para o duelo. >> Palmeiras em vantagem! Relembre como foi o primeiro jogo da decisão de cada ano da Copa do Brasil

O material mostra a chegada dos atletas à Arena Grêmio e o que ocorreu no vestiário palestrino, como trabalhos de aquecimento e a preleção do treinador Abel Ferreira.

– O Edu (Dracena) estava a me perguntar agora mesmo: “você ainda tem vontade de jogar?”, e eu disse: “de que adianta?”. O meu tempo já passou, não tenho mais essa oportunidade. Aproveitem esta oportunidade e lembrem-se, o primeiro adversário está dentro de nós. Com confiança, coragem e o vosso talento, podemos competir com nosso adversário. Sejam a vossa melhor versão, joguem como equipe. Foco na tarefa. Avanti, Palestra! – afirmou o português antes da partida.Após o confronto, alguns atletas celebraram, com pé no chão, o resultado positivo e a boa atuação da equipe. O capitão do Alviverde, Felipe Melo, foi um destes.