Felipe Melo é o único atleta do Palmeiras entre os maiores influenciadores do Brasileirão

O volante Felipe Melo, do Palmeiras, foi ‘escalado’ na seleção dos jogadores com mais seguidores nas redes sociais do Brasil. No levantamento realizado pela empresa PMPR Excellence, o atleta palmeirense ficou entre os 11 principais influenciadores do Brasileirão.

- Diego Alves (3,7 milhões de seguidores)- Daniel Alves (50,8 milhões de seguidores)- Filipe Luis (6,8 milhões de seguidores)- Diego (6 milhões de seguidores)- Ganso (5,9 milhões de seguidores)- Gerson (3,5 milhões de seguidores)- Everton Ribeiro (3,4 milhões de seguidores)- De Arrascaeta (4,1 milhões de seguidores)- Gabriel Barbosa (12,9 milhões de seguidores)- Paolo Guerrero (4,1 milhões de seguidores)Felipe Melo chegou ao Palmeiras em 2017 e, desde então, oscilou entre a titularidade e o banco de reservas. Na temporada atual, o atleta tem a confiança do treinador Abel Ferreira e é o capitão do Verdão.