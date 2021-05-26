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Felipe Melo é o único atleta do Palmeiras entre os maiores influenciadores do Brasileirão

Volante soma mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais
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Publicado em 26 de Maio de 2021 às 12:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mai 2021 às 12:50
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O volante Felipe Melo, do Palmeiras, foi ‘escalado’ na seleção dos jogadores com mais seguidores nas redes sociais do Brasil. No levantamento realizado pela empresa PMPR Excellence, o atleta palmeirense ficou entre os 11 principais influenciadores do Brasileirão.
Além de Felipe, a seleção também inclui:
- Diego Alves (3,7 milhões de seguidores)- Daniel Alves (50,8 milhões de seguidores)- Filipe Luis (6,8 milhões de seguidores)- Diego (6 milhões de seguidores)- Ganso (5,9 milhões de seguidores)- Gerson (3,5 milhões de seguidores)- Everton Ribeiro (3,4 milhões de seguidores)- De Arrascaeta (4,1 milhões de seguidores)- Gabriel Barbosa (12,9 milhões de seguidores)- Paolo Guerrero (4,1 milhões de seguidores)Felipe Melo chegou ao Palmeiras em 2017 e, desde então, oscilou entre a titularidade e o banco de reservas. Na temporada atual, o atleta tem a confiança do treinador Abel Ferreira e é o capitão do Verdão.

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