Felipe Melo, do Palmeiras, esclarece acusações sobre ter perfil fake e promete: ‘Serão processados’

Na tarde desta sexta-feira (9), o jogador Felipe Melo, do Palmeiras, teve seu nome citado pelo site Diário do Centro do Mundo por, segundo o veículo, ter criado uma conta fake na internet para, ainda segundo a página, elogiar a si. A teoria teria, conforme aponta o DCM, surgido no Twitter, quando perfis teriam notado semelhanças entre o perfil de Felipe e o suposto fake, de nome @HayalaGarcia.Algumas horas depois, Felipe fez uma postagem no Twitter e esclareceu que o amigo, mencionado erroneamente como fake, é estilista, grafiteiro e designer, e muito seu amigo. Melo ainda aproveitou o post para comunicar o site e alguns outros perfis que eles serão acionados na justiça por conta do episódio. Felipe Melo, e o Palmeiras, voltam a campo neste sábado, às 16h30, no Allianz Parque, diante do Santos, pelo Campeonato Brasileiro.