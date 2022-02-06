Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Felipe Melo, do Fluminense, provoca Diego, do Flamengo, em confusão: 'Você é meu vice'
futebol

Felipe Melo, do Fluminense, provoca Diego, do Flamengo, em confusão: 'Você é meu vice'

Discussão aconteceu em lance de pênalti cancelado no clássico; volante venceu a Libertadores pelo Palmeiras sobre o Fla na última temporada...

Publicado em 06 de Fevereiro de 2022 às 16:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 fev 2022 às 16:40
O primeiro clássico do Campeonato Carioca na temporada foi quente em campo. Em discussão ainda nos primeiros minutos, o volante Felipe Melo, do Fluminense, provocou o meia Diego, do Flamengo, no Estádio Nilton Santos. Ele relembrou a final da Libertadores no ano passado, quando estava no Palmeiras que foi campeão sobre o Rubro-Negro.
- Você é meu vice - disse Felipe Melo a Diego durante a troca de empurrões.
Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW
A confusão começou após um lance no qual o árbitro Alexandre Vargas de Jesus marcou pênalti para o Flamengo. No final, ele foi ao vídeo e anulou. Felipe Melo e Fred reclamaram muito e o volante acabou empurrando Diego no chão. No fim, a discussão ficou forte e os dois foram punidos com cartão amarelo.
Crédito: FelipeMeloprovocouDiegoduranteoclássicoentreFlamengoeFluminense(Foto:Reprodução

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como Trump recuou e ganhou mais tempo para negociar acordo com o Irã
Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde
Imagem de destaque
Duas brasileiras, uma adolescente e uma idosa, estão entre baleados em ataque nas pirâmides do México

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados