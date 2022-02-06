Felipe Melo, do Fluminense, provoca Diego, do Flamengo, em confusão: 'Você é meu vice'

O primeiro clássico do Campeonato Carioca na temporada foi quente em campo. Em discussão ainda nos primeiros minutos, o volante Felipe Melo, do Fluminense, provocou o meia Diego, do Flamengo, no Estádio Nilton Santos. Ele relembrou a final da Libertadores no ano passado, quando estava no Palmeiras que foi campeão sobre o Rubro-Negro.

- Você é meu vice - disse Felipe Melo a Diego durante a troca de empurrões.

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A confusão começou após um lance no qual o árbitro Alexandre Vargas de Jesus marcou pênalti para o Flamengo. No final, ele foi ao vídeo e anulou. Felipe Melo e Fred reclamaram muito e o volante acabou empurrando Diego no chão. No fim, a discussão ficou forte e os dois foram punidos com cartão amarelo.