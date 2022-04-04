Felipe Melo, do Fluminense, passará por cirurgia no joelho direito: 'Estarei de volta o mais breve possível'

O Fluminense voltou a erguer a taça do Campeonato Carioca dez anos depois, mas não pode contar com Felipe Melo no jogo decisivo. O volante sofreu uma lesão no menisco do joelho direito e deve passar por uma cirurgia nesta terça-feira. Ele também destacou que pretende retornar aos gramados dentro de 20 ou 25 dias e que tem se cuidado.- Creio que amanhã (terça-feira), vou estar fazendo esta cirurgia. Os médicos falaram entre um mês, um mês e 10 dias. Mas eu creio que em 20 a 25 dias eu estarei de volta. Confio muito que Deus possa me capacitar e que eu possa voltar antes do momento. Já estou me cuidando, fazendo todo o necessário já. Graças a Deus, apenas uma artroscopia, o mais breve possível estarei de volta - disse o jogador em entrevista ao 'Globo Esporte'

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O "pitbull" tricolor, dono da comemoração "ruf ruf", também comentou sobre a conquista do Campeonato Carioca sobre o Flamengo, clube que o revelou. Ele revelou estar feliz com a camisa do Fluminense e destacou a felicidade do grupo ao levantar o troféu no Maracanã, diante da torcida.

- Feliz demais por estar vivendo este momento no Fluminense, este título tão almejado por nós, todos torcedores do Fluminense. Começaram a gritar "ruf, ruf" no vestiário, aí eu tentei um imitar "pitbull", mas foi um "pitbull perneta", digamos assim, por conta do problema no joelho, mas valeu a comemoração e a felicidade de todos ali. Costumo dizer que o próximo título é sempre o mais importante. Comemorei muito a Taça Guanabara e o Carioca também - afirmou.

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O Fluminense volta a campo nesta quarta-feira, às 19h15, novamente no Maracanã, para a estreia na Copa Sul-Americana, diante do Oriente Petrolero, da Bolívia. No sábado, o adversário será o Santos, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, às 16h30, também no Rio de Janeiro.