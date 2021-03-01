Felipe Melo diz que Luan não é maldoso, destaca força defensiva e cita hino

Após a vitória na primeira parte da final da Copa do Brasil, o volante Felipe Melo preferiu citar a força defensiva do clube após perder Luan no segundo tempo e relembrou a expulsão contra o próprio Grêmio na Libertadores de 2019. O capitão enalteceu a entrega do time e o bom desempenho da defesa que, mesmo com um a menos em campo, foi fundamental para conquistar a vitória.– Há de ressaltar a entrega da equipe, já aconteceu algumas vezes comigo, inclusive neste campo aqui. Na Libertadores [em 2019] quando fui expulso, achei injusta a expulsão, e todos correram por mim. Hoje, independente de qualquer coisa, temos de ressaltar o espírito de luta e união – destacou o camisa 30.Melo afirmou que o zagueiro Luan não é maldoso, mas que esse tipo de lance (cotovelada) acontece no futebol. O jogador afirmou que o elenco está empenhado para entrar na história do clube, reiterou a união dos companheiros dentro de campo e até fez questão de citar parte do hino do clube para valorizar o setor defensivo.