Felipe Melo deve completar 200 jogos com a camisa do Palmeiras diante do Juventude

No Palmeiras desde 2017, Felipe Melo está perto de alcançar mais uma marca pelo clube. Se for relacionado para o jogo desta quarta-feira (16), diante do Juventude, o volante pode atingir a marca de 200 jogos com a camisa alviverde, já figurando entre os jogadores que mais entraram em campo pela equipe no século XXI.O jogador foi contratado em 2017, marcando seu retorno ao Brasil após 12 temporadas na Europa. Desde então, fez 199 jogos – 18 na atual temporada -, com 12 gols e quatro títulos no currículo (Campeonato Brasileiro 2018, Campeonato Paulista 2020, Libertadores 2020 e Copa do Brasil 2020). Sua estreia oficial aconteceu no dia 5 de fevereiro de 2017, em vitória por 1 a 0 diante do Botafogo-SP, no Campeonato Paulista daquele ano.

– Eu sou grato por todos os clubes que já passei, das categorias de base até hoje. Mas eu nunca escondi de ninguém o amor que eu sinto pelo Palmeiras, que só vem crescendo. Eu sou um cara que pode dizer que viveu de tudo aqui dentro. Sou muito grato a Deus pela oportunidade de poder ter tido a decisão certa de vir para o clube certo, que hoje é minha casa. Todos aqui são a minha família, estou muito contente. É motivo de muito orgulho e emoção ganhar os títulos que ganhei, mas, sobretudo, passar por tudo que eu passei aqui.Atualmente, Felipe Melo é o 79º jogador que mais vestiu a camisa do Palmeiras em toda a história, sendo o 10º que mais vezes entrou em campo no século XXI. Além disso, esteve presente em 119 vitórias neste século, sendo o 6º atleta com mais triunfos no período.