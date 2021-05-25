Felipe Melo cita erro da FPF e nega ter se recusado a receber taça de vice do Paulistão: ‘Troféu é orgulho’

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Felipe Melo se pronunciou, na tarde desta terça-feira (25), sobre a polêmica relacionada à revolta da torcida por ter sido Gustavo Gómez, e não o camisa 30, a receber a taça de vice-campeão do Paulistão 2021. >> Vai começar o Brasileirão 2021! Veja os palpites da redação do LANCE!>> Confira a tabela da Libertadores e faça sua simulação

No último domingo (23), após a derrota do Verdão para o São Paulo na decisão do Campeonato Paulista, uma imagem do fotógrafo Marcos Ribolli, da Globo, viralizou nas redes sociais exibindo o zagueiro paraguaio carregando a taça de prata do Campeonato Paulista. A partir disso, torcedores fizeram posts indignados alegando que Felipe, o capitão de fato do time, teria se 'omitido' na derrota, ao contrário do que faz nas vitórias.

No Instagram, o camisa 30 atribuiu a confusão a um equívoco da Federação Paulista de Futebol (FPF) que, segundo ele, entregou medalhas erradas para alguns jogadores do Alviverde (com ele incluso) e, após isso, o diretor Anderson Barros pediu para que estes atletas fossem aguardar no vestiário para receberem as medalhas corretas. Enquanto isso, o troféu foi entregue pelo presidente da Federação a Gustavo Gómez, que terminou o jogo como capitão pois Felipe havia sido substituído no intervalo.

Ainda segundo o volante, “Receber um troféu com a camisa do Palmeiras é sempre motivo de muito orgulho, independentemente da posição do clube na competição.” Desta forma, ele rechaça que tenha se recusado a pegar o troféu de segundo colocado.

Confira toda a declaração de Felipe Melo sobre a polêmica da taça de vice do Paulistão na íntegra: Algumas pessoas da mídia querem me difamar sobre o fato de eu não ter recebido o troféu de segundo colocado.

Com isso, vou esclarecer o que aconteceu para desfazer as falas covardes e maliciosas usadas para me atacar de forma totalmente injusta.

Em toda minha carreira eu enfrentei situações bem piores dentro e fora de campo. Receber um troféu com a camisa do Palmeiras é sempre motivo de muito orgulho, independentemente da posição do clube na competição. Considerando que, receber o troféu de campeão o sabor é totalmente diferente.

Diante de toda falácia, venho esclarecer que, um jogador do São Paulo aproximou-se para receber um prêmio individual e posterior a este fato, alguns jogadores do Palmeiras receberam a medalha de campeão de maneira errônea pela própria organização do evento, no qual, eu fui um deles. Imediatamente, após estarmos com as medalhas no peito, recebemos o pedido para devolvê-las. Considerando o transtorno e constrangimento que estávamos passando com o pedido de devolução das medalhas, nosso diretor de Futebol Anderson Barros, pediu para que eu fosse para o vestiário e lá receberia a medalha correta.

Diante de toda confusão instaurada, o presidente do Palmeiras encaminhou-se até o presidente da federação, o qual pegou o troféu e deu nas mãos do Gustavo Goméz, que terminou a partida como capitão da equipe.

Importante ressaltar que, quando eu recebo medalhas de segundo colocado, que foram bem poucas durante a minha carreira, faço questão de sair com ela no peito em respeito, principalmente, à instituição que defendo, vide minha atitude no Mundial de Clubes, Recopa e Supercopa.

Cheguei ao Palmeiras dizendo que faria história no clube que aprendi amar e certamente, entrei para as gloriosas páginas da Sociedade Esportiva Palmeiras e não me tornei um dos capitães da equipe apenas por aquilo que faço dentro de campo, mas também por tudo aquilo que brigo fora das quatro linhas pela Sociedade Esportiva Palmeiras.