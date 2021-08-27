Felipe Maestro lembra momentos no Vasco, cita Mundial e pede desculpas: 'Jogamos demais naquele dia'

Crédito: Felipe é um dos maiores ídolos da história do Vasco (Reprodução

Um dos maiores ídolos da história do Vasco, o ex-lateral e ex-meia Felipe voltou a falar com carinho do clube de São Januário. Formado na Colina, maior campeão do futebol do Cruz-Maltino, ele lembrou momentos curiosos, como os minutos finais do jogo que resultou no título da Copa do Brasil de 2011.- Acabei substituído faltando uns 12 minutos para o fim da partida. A gente tinha vencido o jogo de ida, em casa, por 1 a 0. Em Curitiba, um frio, mas um frio... estava 3 a 2 para eles, resultado que daria o título ao Vasco. Então, quando saí, meti o agasalho e fui pro banco. Só que em vez de assistir ao jogo, sentei no chão, cobri a cabeça com o capuz, tapei os olhos com as mãos e rezei - recordou, em entrevista ao site The Players Tribune.

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Apesar dos troféus de diferentes grandezas pelo clube, faltou um: o título Mundial. Em 1998, contra o Real Madri (ESP), o jogo único terminou 2 a 1 para os espanhóis. Felipe, porém, entende que o Vasco foi superior.