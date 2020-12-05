Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Felipe Lucena admite cenário complicado para Botafogo no Brasileirão: 'Situação é muito ruim'
futebol

Felipe Lucena admite cenário complicado para Botafogo no Brasileirão: 'Situação é muito ruim'

Com Eduardo Barroca afastado por Covid-19, auxiliar comandou o time à beira do campo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 dez 2020 às 20:22

Publicado em 05 de Dezembro de 2020 às 20:22

Crédito: Alvinegro tem apenas 20 ponto e está na penúltima colocação do Brasileirão - Reprodução
O Botafogo perdeu o clássico contra o Flamengo por 1 a 0, neste sábado, no Nilton Santos, e chegou a oito jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva após a partida, o auxiliar técnico, Felipe Lucena, reconheceu o momento delicado do Alvinegro.
CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO - A partir do momento que nós aceitamos esse desafio, a gente sabia da situação do clube na tabela da competição, sabíamos que enfrentaríamos uma situação que não é nada... Na verdade, neste momento, a situação é muito ruim - disse Felipe Lucena.
O auxiliar também analisou a partida do Botafogo. Lucena apontou o começo forte da equipe e destacou as finalizações do Alvinegro.
- Nós tínhamos o combinado de começar o jogo bem forte, foi o que aconteceu, começamos em cima do Flamengo. Tivemos o mesmo número de finalizações do Flamengo na partida. Na verdade, eles tiveram 14, nós 13. E, dos dois clubes, três finalizações no gol. Independentemente do volume, da posse da bola, que a deles foi maior do que a nossa, a gente finalizou a mesma quantidade que eles no gol e uma finalização a menos em todo o jogo. O combinado era realmente começar forte, a gente conseguiu fazer isso - disse Felipe Lucena.
O Botafogo volta a campo sábado em Porto Alegre. As 19h, no Beira-Rio, enfrenta o Internacional. O Alvinegro estacionou nos 20 pontos e na penúltima colocação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Anitta e Shakira lançam 'Choka Choka', que integra o próximo álbum da brasileira
Imagem de destaque
Os EUA atingiram seus objetivos na guerra com o Irã?
Produção capixaba seleciona elenco para peça de sucesso; veja como se inscrever
Produção capixaba seleciona elenco para peça de sucesso; veja como se inscrever

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados