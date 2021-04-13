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Felipe Jonatan vive expectativa de completar 100 jogos com a camisa do Santos

Lateral tem 99 jogos pela camisa santista, deu seis assistências e marcou quatro gols...

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 09:44

LanceNet

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Publicado em 

13 abr 2021 às 09:44
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Titular absoluto na lateral-esquerda do Santos, Felipe Jonatan deve completar 100 jogos com a camisa do Santos diante o San Lorenzo nesta terçaa, em decisão por uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. O jogador chegou ao Santos em março de 2019 e desde então se tornou peça chave na equipe e comemora a marca com o clube.
> Confira a tabela da Copa Libertadores- Somente o fato de eu defender um clube da grandeza do Santos, por si só, já é especial. Alcançar uma marca significativa como essa, de 100 partidas, em tão pouco tempo, então, nem se fala. É um privilégio enorme. Não pensei duas vezes quando surgiu a possibilidade de vir pra cá e, realmente, não poderia ter feito uma escolha melhor. Estou muito feliz e acredito que esse está sendo o meu melhor momento como atleta. Seguirei trabalhando duro para retribuir o carinho que recebo de todos os santistas desde o meu primeiro dia aqui. Espero seguir vestindo essa camisa por mais tempo e continuar ajudando o time a conquistar títulos - comemorou o lateral.
Na Argentina, o Santos venceu por 3 a 1 no duelo de ida, agora ,em Brasília, pode perder de por um gol de diferença ou até por 2 a 0 que garante a classificação no grupo C da Copa Libertadores. Felipe Jonatan quer entrar com a mesma concentração e quer manter o mesmo nível de atuação.- Conseguimos um excelente resultado fora de casa e que, inegavelmente, nos dá uma vantagem, mas sabemos que não tem nada definido. O San Lorenzo provou que tem um bom time e, por isso, precisamos entrar em campo com a mesma concentração que tivemos lá na Argentina. Será mais uma partida dura e, para conseguirmos passar, precisamos manter o mesmo nível de atuação e o foco dos últimos jogos - concluiu Felipe Jonatan.
Para contratar o jogador, no início de 2019, o Santos aceitou pagar sua multa rescisória (cerca de R$ 6 milhões). O depósito desse valor demorou para ser feito, por isso o Ceará só liberou Felipe para assinar contrato em março. Já como jogador do Peixe, Felipe Jonatan foi chamado para a Seleção Brasileiro Sub-23 pela primeira vez.
Depois da saída de Jorge, ele ficou com a camisa 3 e é absoluto na posição. Ainda em setembro do ano passado, o Santos renovou com o lateral até 2025. Com 23 anos, Felipe Jonatan tem 99 jogos pela camisa santista, 82 como titular, deu seis assistências e marcou quatro gols.

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