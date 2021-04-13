Felipe Jonatan vive expectativa de completar 100 jogos com a camisa do Santos

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Titular absoluto na lateral-esquerda do Santos, Felipe Jonatan deve completar 100 jogos com a camisa do Santos diante o San Lorenzo nesta terçaa, em decisão por uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. O jogador chegou ao Santos em março de 2019 e desde então se tornou peça chave na equipe e comemora a marca com o clube.

> Confira a tabela da Copa Libertadores- Somente o fato de eu defender um clube da grandeza do Santos, por si só, já é especial. Alcançar uma marca significativa como essa, de 100 partidas, em tão pouco tempo, então, nem se fala. É um privilégio enorme. Não pensei duas vezes quando surgiu a possibilidade de vir pra cá e, realmente, não poderia ter feito uma escolha melhor. Estou muito feliz e acredito que esse está sendo o meu melhor momento como atleta. Seguirei trabalhando duro para retribuir o carinho que recebo de todos os santistas desde o meu primeiro dia aqui. Espero seguir vestindo essa camisa por mais tempo e continuar ajudando o time a conquistar títulos - comemorou o lateral.

Na Argentina, o Santos venceu por 3 a 1 no duelo de ida, agora ,em Brasília, pode perder de por um gol de diferença ou até por 2 a 0 que garante a classificação no grupo C da Copa Libertadores. Felipe Jonatan quer entrar com a mesma concentração e quer manter o mesmo nível de atuação.- Conseguimos um excelente resultado fora de casa e que, inegavelmente, nos dá uma vantagem, mas sabemos que não tem nada definido. O San Lorenzo provou que tem um bom time e, por isso, precisamos entrar em campo com a mesma concentração que tivemos lá na Argentina. Será mais uma partida dura e, para conseguirmos passar, precisamos manter o mesmo nível de atuação e o foco dos últimos jogos - concluiu Felipe Jonatan.

Para contratar o jogador, no início de 2019, o Santos aceitou pagar sua multa rescisória (cerca de R$ 6 milhões). O depósito desse valor demorou para ser feito, por isso o Ceará só liberou Felipe para assinar contrato em março. Já como jogador do Peixe, Felipe Jonatan foi chamado para a Seleção Brasileiro Sub-23 pela primeira vez.