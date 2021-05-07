futebol

Felipe Jonatan reclama da falta de tempo para treinar após derrota

Santos além de eliminado do Paulistão, agora joga a última rodada com risco de rebaixamento. Duelo contra o São Bento, na Vila, será dos times desesperados...

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 23:48

Crédito: Cesar Greco / Palmeiras
O Santos perdeu por 3 a 2 na noite desta quinta-feira para o Palmeiras, no Allianz Parque, e está eliminado do Campeonato Paulista. Para piorar, a derrota no clássico complicou o Peixe na tabela do estadual e agora a equipe vai para a última rodada nessa 1ª fase brigando para não cair.Após a o revés no clássico, o lateral-esquerdo Felipe Jonatan justificou o cansaço pelo resultado ruim. Segundo o camisa 3 santista, o Palmeiras usou um time alternativo no confronto, o que facilitou o jogo da equipe adversária. Os dois times vinham de jogos da Copa Libertadores na terça-feira, com um intervalo de menos de 48 entre as partidas."Pelo tempo hábil de treino, viemos de 48 horas do jogo... Palmeiras também, mas com time alternativo. Cansaço bateu, sim, e infelizmente não conseguimos classificar", disse Felipe ao SporTV.Em relação a eliminação no Paulistão e o possível risco de rebaixamento, Felipe Jonatan pensa na Libertadores, mas vê antes a necessidade de evitar uma tragédia maior, fato que nunca aconteceu na história do Peixe.
"Agora é melhorar porque o foco é na Libertadores e também deixar o time na Série A porque nunca caiu", comentou o atleta.
No meio da segunda etapa do clássico, um pouco antes do terceiro gol palmeirense, houve um bate-boca entre o lateral e o banco de reservas do Santos. O jogador, porém, desconversou sobre o assunto quando questionado sobre o incidente.
"Cobrança normal de atleta, cobrança é muito grande aqui. Pedi para incentivar mais ali, é cobrança normal em um elenco. A gente se cobra muito", disse o lateral.

Tópicos Relacionados

santos
Recomendado para você

Prefeitura de Vitória
Vitória, governo do ES e Ifes: 25 mil vagas em concursos e seleções
Projeto de lei quer tornar crime qualquer atitude ou tratamento que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida
PL da Misoginia tem aval de Lula, ressalvas de Flávio, oposição de Zema e silêncio de Caiado
Sirene de polícia
Mulher desmaia após homem agredi-la com barra de ferro em Rio Bananal

