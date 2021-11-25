Felipe Jonatan recebe homenagem do Santos por 150 jogos pelo clube

Felipe Jonatan completou 150 jogos com a camisa do Santos no clássico do último domingo, contra o Corinthians, em Itaquera. Como homenagem pela marca, ele ganhou uma camisa comemorativa das mãos do executivo de futebol do Peixe, Edu Dracena.Contratado pelo clube no início de 2019, o lateral vem se destacando pela assiduidade dentro de campo. Na atual temporada, o lateral atuou em 56 das 66 partidas disputadas pelo Santos.“Fazer 150 jogos em menos de três temporadas é uma marca bem expressiva. Me sinto feliz demais por isso. Espero continuar jogando e evoluindo cada vez mais com essa camisa. Infelizmente acabei batendo duas vezes na trave em títulos, uma no Brasileiro de 2019 e outra na Libertadores da última temporada. Muito legal essa marca de jogos, mas também quero ser campeão num futuro breve com essa camisa, que é a maior do Brasil”, vibrou Felipe Jonatan.Vale lembrar que Felipe Jonatan é polivalente no Peixe. Nesta temporada, ele atuou como ponta, volante e lateral-esquerdo, sua posição de origem. No time de Carille, desde que o treinador assumiu, o camisa 3 só ficou fora de um jogo, por suspensão. Ele ficou no banco contra o Grêmio, mas entrou no decorrer do jogo.