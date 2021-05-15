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futebol

Felipe Jonatan é líder em participações em gols do Santos na Libertadores

Lateral fez o gol da vitória do Santos diante do Boca Juniors na última terça-feira...
LanceNet

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Publicado em 

15 mai 2021 às 11:28

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 11:28

Crédito: GUILHERME DIONIZIO / POOL / AFP
O lateral-esquerdo do Santos, Felipe Jonatan, vem sendo titular por duas temporadas seguidas. Um fator curioso é que desde a saída do lateral Jorge, que voltou de empréstimo junto ao Mônaco, o Peixe não contratou nenhum jogador para posição, o que fez o jogador se tornar o atleta que mais participou dos jogos. Foram 50 atuações dos 52 jogos do time da Vila no ano de 2020.Apesar da titularidade, o jogador não é unanimidade diante a torcida do Peixe. O atleta é bem-visto ofensivamente, mas é criticado na parte defensiva. Na partida contra o Palmeiras, pelo Campeonato Paulista, desagradou após reclamar com a defesa sobre o terceiro gol do time palmeirense, apesar do erro de marcação ter sido do camisa 3. A discussão que teve com o banco de reservas também causou uma impressão ruim.
Mas, apesar das polêmicas envolvendo o lateral, o jogador fez o gol da vitória contra o Boca Juniors, por 1 a 0, pela Copa Libertadores. Segundo dados do SofaScore, o jogador é o líder em participações em gols do Santos na competição. Ao todo, são 4 jogos, com um gol e duas assistências. Foram quatro passes decisivos do lateral. No sistema defensivo, Felipe Jonatan teve 19 de 32 duelos ganhos, o que dá 59% de vantagem para o santista.O jogador de 23 anos tem 108 jogos com a camisa Alvinegra, com 8 gols e 3 assistências. No final da temporada passada, a Juventus, da Itália, sondou o jogador, assim como o Palmeiras, nesta temporada.

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