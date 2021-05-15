Felipe Jonatan é líder em participações em gols do Santos na Libertadores

O lateral-esquerdo do Santos, Felipe Jonatan, vem sendo titular por duas temporadas seguidas. Um fator curioso é que desde a saída do lateral Jorge, que voltou de empréstimo junto ao Mônaco, o Peixe não contratou nenhum jogador para posição, o que fez o jogador se tornar o atleta que mais participou dos jogos. Foram 50 atuações dos 52 jogos do time da Vila no ano de 2020.Apesar da titularidade, o jogador não é unanimidade diante a torcida do Peixe. O atleta é bem-visto ofensivamente, mas é criticado na parte defensiva. Na partida contra o Palmeiras, pelo Campeonato Paulista, desagradou após reclamar com a defesa sobre o terceiro gol do time palmeirense, apesar do erro de marcação ter sido do camisa 3. A discussão que teve com o banco de reservas também causou uma impressão ruim.