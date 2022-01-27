Felipe Jonatan e Kaiky voltam a treinar no Santos após Covid

A comissão técnica do Santos conta com os reforços do lateral-esquerdo Felipe Jonatan e o zagueiro Kaiky, que foram liberados pelo Departamento Médico após testarem negativo para a doença e já estão trabalhando no CT Rei Pelé.Seguindo os protocolos de saúde, o defensor realizou os exames cardiológicos nesta quarta (26) e foi liberado para treinar no gramado, passando pelo procedimento pós-Covid. Já o lateral realizará esses testes nesta sexta (28) para ser liberado aos treinos com o grupo. Hoje, o camisa 3 fez trabalho individualizado.

Para o próximo sábado, o Santos ainda tem duas dúvidas para o jogo: Leo Baptistão está com um trauma no joelho direito e Sandry está com entorse no tornozelo esquerdo. Ricardo Goulart, por conta da documentação, ficou de fora do confronto. Já Marinho, negociado com o Flamengo, não deve mais vestir a camisa do Santos.Todos citados ficaram de fora do empate em 0 a 0 com a Inter de Limeira, fora de casa, no Estádio Major José Levy Sobrinho, na estreia do Paulistão do Peixe.