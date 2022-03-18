Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Felipe Jonatan e Carlos Sánchez reforçam o Santos contra o Água Santa

Jogadores treinaram normalmente nesta sexta e estarão à disposição de Fabián Bustos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mar 2022 às 19:02

Publicado em 18 de Março de 2022 às 19:02

O técnico Fabián Bustos vai contar com três reforços para partida contra o Água Santa, neste sábado (19), às 16 horas, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista. O jogo vale a permanência do Peixe na Série A-1.O meia Carlos Sánchez e o lateral-esquerdo Felipe Jonatan treinaram normalmente na atividade desta sexta-feira (18), no CT Rei Pelé. Os dois atletas estão à disposição do treinador para a partida contra o time de Diadema.
O zagueiro Emiliano Velázquez também retorna. Ele foi expulso na derrota para o Palmeiras, no domingo, por 1 a 0, e desfalcou Alvinegro Praiano contra a Ferroviária.Já o lateral-direito Madson segue apresentando boa resposta após lesão muscular no adutor da coxa esquerda e está em processo final de transição. Ele ainda será preservado neste jogo.
O Santos ainda tem chance de ficar com a vaga nas quartas de final da competição. Para isso, precisa vencer o Água Santa e torcer para o Santo André não bater a Inter de Limeira, no ABC. Para escapar do rebaixamento basta um empate. Se perder, precisa torcer para a Ponte Preta não vencer o Ituano, em Campinas.
Crédito: CarlosSánchezpodevoltaraoSantosnapartidadestesábado(FOTO:Divulgação/SantosFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Queda de temperatura: 6 cuidados essenciais para proteger a saúde
Imagem de destaque
Yasmin Brunet revela ter perdido 25 kg em tratamento contra lipedema
Imagem de destaque
“Bluey ao Vivo” chega a Vitória com espetáculo inédito e diversão para toda a família

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados