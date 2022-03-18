Felipe Jonatan e Carlos Sánchez reforçam o Santos contra o Água Santa

O técnico Fabián Bustos vai contar com três reforços para partida contra o Água Santa, neste sábado (19), às 16 horas, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista. O jogo vale a permanência do Peixe na Série A-1.O meia Carlos Sánchez e o lateral-esquerdo Felipe Jonatan treinaram normalmente na atividade desta sexta-feira (18), no CT Rei Pelé. Os dois atletas estão à disposição do treinador para a partida contra o time de Diadema.

O zagueiro Emiliano Velázquez também retorna. Ele foi expulso na derrota para o Palmeiras, no domingo, por 1 a 0, e desfalcou Alvinegro Praiano contra a Ferroviária.Já o lateral-direito Madson segue apresentando boa resposta após lesão muscular no adutor da coxa esquerda e está em processo final de transição. Ele ainda será preservado neste jogo.

O Santos ainda tem chance de ficar com a vaga nas quartas de final da competição. Para isso, precisa vencer o Água Santa e torcer para o Santo André não bater a Inter de Limeira, no ABC. Para escapar do rebaixamento basta um empate. Se perder, precisa torcer para a Ponte Preta não vencer o Ituano, em Campinas.