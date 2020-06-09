Felipe Jonatan, do Santos, treina seis dias por semana para manter a forma durante a quarentena

Crédito: Richard Callis/Fotoarena

Para permanecer com o preparo físico em dia durante a pausa do futebol no Brasil, por conta da pandemia do novo coronavírus, o lateral-esquerdo Felipe Jonatan tem treinado de segunda a sábado, todos os dias, enquanto permanece em isolamento social.

O atleta admite que os treinamentos em casa não possuem o mesmo efeito do que a rotina do CT e para ficar o mais próximo do ideal tem contato com a ajuda de um preparador físico particular, com quem treina duas vezes por semana.

– Treinando de segunda a sábado e folgando no domingo. Pelo menos em dois dias da semana eu treino em dois períodos com um personal particular – disse.

– Treinos intensos procurando manter a forma física. Claro que os treinos do clube são bem diferentes para o nosso crescimento, mas estou trabalhando bem para me apresentar ao clube na melhor forma física possível – completou.

Antes do início da quarentena, Felipe Jonatan era o único lateral-esquerdo do elenco santista. Agora, quando as atividades retornarem, o atleta terá a companhia de Romário, que disputou o Paulistão pelo Mirassol, emprestado pelo Peixe. Os dois jogaram juntos pelo Ceará, antes de vestirem a camisa do Santos, em 2018 e 2019 respectivamente.