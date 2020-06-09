Felipe Jonatan, do Santos, treina seis dias por semana para manter a forma durante a quarentena

Para permanecer com o preparo físico em dia durante a pausa do futebol no Brasil, por conta da pandemia do novo coronavírus, o lateral-esquerdo Felipe Jonatan tem treinado de segunda a sábado, todos os dias, enquanto permanece em isolamento social.
O atleta admite que os treinamentos em casa não possuem o mesmo efeito do que a rotina do CT e para ficar o mais próximo do ideal tem contato com a ajuda de um preparador físico particular, com quem treina duas vezes por semana.
– Treinando de segunda a sábado e folgando no domingo. Pelo menos em dois dias da semana eu treino em dois períodos com um personal particular – disse.
– Treinos intensos procurando manter a forma física. Claro que os treinos do clube são bem diferentes para o nosso crescimento, mas estou trabalhando bem para me apresentar ao clube na melhor forma física possível – completou.
Antes do início da quarentena, Felipe Jonatan era o único lateral-esquerdo do elenco santista. Agora, quando as atividades retornarem, o atleta terá a companhia de Romário, que disputou o Paulistão pelo Mirassol, emprestado pelo Peixe. Os dois jogaram juntos pelo Ceará, antes de vestirem a camisa do Santos, em 2018 e 2019 respectivamente.
Titular em 11 dos 12 jogos do Alvinegro Praiano em 2020, Felipe é o líder de assistências do clube na temporada, com cinco passes para gols.E MAIS:Luiz Felipe, do Santos, admite ansiedade para retornar às atividades, mas afirma: 'Expectativa da cura é maior'Victor Andrade relembra parceria com Aranha no Santos: 'Dava uns puxões de orelha quando precisava'Santos teve quatro capitães diferentes em 2020; veja quais foramAo L!, Arthur Gomes revela maior objetivo profissional: 'Ser feliz com a camisa do Santos' E MAIS: