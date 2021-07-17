Felipe Gedoz brilha, e Remo vence Ponte Preta em Campinas pela Série B

Na noite deste sábado (17), o Remo contou com o brilho de Felipe Gedoz e bateu a Ponte Preta, por 2 a 1, em Campinas, pela 12ª rodada do Brasileirão Série B. O camisa 10 marcou os dois gols do Leão do Norte, enquanto Dawhan descontou para a equipe campineira. Com o resultado, os visitantes se afastaram ainda mais do Z-4, enquanto a Macaca segue na 19ª posição.
Agora, as duas equipes voltam a campo na próxima terça-feira (20), em jogos válidos pela 13ª rodada do Brasileirão Série B. Às 19h, o Remo recebe o Cruzeiro, no Baenão. Por outro lado, a Ponte Preta viaja até Salvador, onde enfrenta o Vitória, às 21h30.
Remo se agigantaLogo no primeiro lance do jogo, Dawhan recebeu pela direita, olhou para a área e cruzou. Camilo chegou a tocar na bola com a cabeça, mas errou o alvo. A pressão que parecia que seria toda da Ponte Preta foi, na verdade do Remo. O clube paraense subiu suas linhas e dificultou a saída da equipe da casa.
A pressão logo deu resultado. Aos 9 minutos, Erick Flores roubou a bola de André Luiz e tocou para Felipe Gedoz. O meia, de frente para o gol, dominou e tirou de Ivan, chutando no canto direito e abrindo o placar no Moisés Lucarelli.
Quase o segundoApós o gol sofrido, a Ponte Preta ensaiou uma pressão, mas abusou dos lançamentos ao campo de ataque, que não resultaram em finalizações de real perigo ao gol defendido pelo goleiro Vinícius.
Em contrapartida, o Remo quase ampliou o marcador aos 20 minutos de bola rolando. Depois de cruzamento vindo da direita, Lucas Siqueira apareceu como elemento surpresa na área e finalizou de primeira. Contudo, pegou mal na bola e mandou para fora.
Trave evita o empateNos 15 minutos finais da primeira etapa, a Ponte Preta alugou o campo de defesa do Remo. Assim, trocou passes e rondou a área da equipe visitante, buscando qualquer oportunidade para empatar a partida.
Aos 36 minutos, após uma furada na área, a equipe campineira organizou a jogada pela direita, e Felipe Albuquerque cruzou em direção à área. Fessin subiu bem e testou buscando o canto baixo de Vinícius. A bola beijou a trave e saiu, levando o 1 a 0 a favor do Leão para o intervalo no Moisés Lucarelli.
Retorno sem emoçõesA volta do intervalo não contou com grandes lances. As duas equipes tentaram impor seus estilos de jogo, mas ambas se anularam, fazendo um reinício burocrático e de raras investidas.
O melhor lance pelo lado paraense se deu em cobrança de falta de Felipe Gedoz que encontrou Kevem na segunda trave. O zagueiro completou para fora, mas ataque já estava anulado. Pelo lado campineiro, Moisés cruzou, e Dawhan, por pouco, não chegou.
Filme repetidoPassada a marca dos 20 minutos, a partida começou a ganhar emoção no Moisés Lucarelli. Pelo bico direito da área, Richard recebeu, limpou a marcação e cruzou na segunda trave. Fessin subiu e conseguiu cabecear, mas a finalização teve desvio.
Entretanto, o filme da etapa inicial se repetiu para a infelicidade da Macaca e alegria do Remo. Felipe Gedoz dividiu com Ednei e roubou a bola. De frente com Ivan, o camisa 10 limpou o goleiro e ampliou o marcador para os visitantes.
Gol mal anuladoLogo depois de ficar ainda mais em desvantagem, a Ponte Preta quase descontou com Ednei. Moisés cruzou na área, e o zagueiro desviou de cabeça, mas errou o alvo.
Aos 29 minutos, o Remo chegou a fazer o terceiro, mas o gol foi anulado. Após cruzamento na área, Renan Gorne cabeceou, e Ivan espalmou para o lado. Marcos Júnior só teve o trabalho de completar para as redes, mas teve que frear a comemoração. Tanto Renan, quanto Marcos estavam em condição legal. Vale ressaltar que a Série B não conta com o auxílio do VAR.
Dawhan marca em possível despedidaPartindo para o tudo ou nada, a Ponte Preta conseguiu um pênalti aos 35 minutos. Felipe Albuquerque tentou driblar Igor Fernandes e foi tocado. Na cobrança, Dawhan bateu no canto esquerdo de Vinícius, que foi na bola, mas não conseguiu chegar. Esse pode ter sido o último tento do volante com a camisa pontepretana.
Pouco depois do desconto, João Veras deixou tudo igual após rebote do goleiro Vinícius em chute de Rafael Santos. Entretanto, o atacantes estava adiantado, e o gol foi impugnado pela arbitragem. Assim, o Remo se fechou e segurou o resultado de 2 a 1 até o final para levar os três pontos para Belém.
FICHA TÉCNICAPONTE PRETA 1 X 2 REMOLocal: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas-SPData/Horário: 17 de julho de 2021 (sábado), às 18h30Árbitro: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)Assistentes: Pedro Jorge Santos de Araújo (AL) e Rondinelle dos Santos Tavares (AL)Gol: Felipe Gedoz (9'/1°T) (0-1), (22'/2°T) (0-2), Dawhan (35'/2°T) (1-2)Cartões amarelos: Richard (Ponte Preta), Victor Andrade (Remo)
PONTE PRETA: Ivan, Felipe Albuquerque, Ednei, Cleylton, Jean Carlos (Rafael Santos, aos 32'/2°T); Dawhan, André Luiz (Vini Locatelli, aos 14'/2°T), Camilo (Renatinho, aos 26'/2°T) e Fessin (João Veras, aos 26'/2°T); Moisés e Richard (Ruan Renato, aos 26'/2°T). Técnico: Gilson Kleina.
REMO: Vinícius, Thiago Ennes, Kevem, Romércio e Igor Fernandes; Anderson Uchôa, Lucas Siqueira (Arthur, aos 0'/2°T) e Felipe Gedoz (Wellington Silva, aos 23'/2°T); Erick Flores (Marcos Júnior, aos 16'/2°T), Victor Andrade (Wallace, aos 8'/2°T) e Dioguinho (Renan Gorne, aos 23'/2°T). Técnico: Felipe Conceição.