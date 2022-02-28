Felipe Freitas é o novo técnico do time feminino do Cruzeiro

O Cruzeiro anunciou nesta segunda-feira, 28 de fevereiro, o novo treinador da equipe feminina. Felipe Freitas assume o time das cabulosas e já iniciou os trabalhos com o grupo celeste.

O profissional é formado em educação física com Licença A da CBF, o treinador coleciona passagens pelo Santos, São Bento e Suzano.Felipe substitui Rodrigo Campos, que foi demitido após a participação do Cruzeiro na Supercopa feminina, quando foi eliminada pelo Grêmio. O calendário das Cabulosas terá o Brasileiro Feminino da Série A1 e o Mineiro no fim do ano. A primeira fase do Brasileirão começa no dia 4 de março e vai até 7 de agosto, com final prevista para 19 e 25 de setembro.