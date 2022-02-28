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futebol

Felipe Freitas é o novo técnico do time feminino do Cruzeiro

Ele vai substituir Rodrigo Campos, que foi demitido do cargo no início de fevereiro...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 17:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 fev 2022 às 17:59
O Cruzeiro anunciou nesta segunda-feira, 28 de fevereiro, o novo treinador da equipe feminina. Felipe Freitas assume o time das cabulosas e já iniciou os trabalhos com o grupo celeste.
O profissional é formado em educação física com Licença A da CBF, o treinador coleciona passagens pelo Santos, São Bento e Suzano.Felipe substitui Rodrigo Campos, que foi demitido após a participação do Cruzeiro na Supercopa feminina, quando foi eliminada pelo Grêmio. O calendário das Cabulosas terá o Brasileiro Feminino da Série A1 e o Mineiro no fim do ano. A primeira fase do Brasileirão começa no dia 4 de março e vai até 7 de agosto, com final prevista para 19 e 25 de setembro.
A estreia de Felipe e do time azul no torneio será no dia 6 de março, domingo, contra o Grêmio, no Sesc Alterosas, em Venda Nova, Belo Horizonte.
Crédito: FelipeFreitastemamissãodeconduzirascabulosasnatemporada2022-(Divulgação/Cruzeiro

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