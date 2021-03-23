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Felipe Ferreira, do Botafogo, projeta clássico contra o Flamengo: 'Intensidade do início ao fim'

O meia também comemorou a estreia pelo Botafogo contra o Vasco e afirmou que a equipe tem tido um bom desempenho neste início de temporada...

Publicado em 23 de Março de 2021 às 16:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 mar 2021 às 16:13
Crédito: Vitor Silva / BFR
Nesta quarta-feira, 23, o Botafogo encara o Flamengo, no estádio Nilton Santos, às 21h35, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Carioca. De olho no confronto, o meio-campista Felipe Ferreira projetou a partida e destacou a necessidade da equipe aproveitar as oportunidades criadas. Ferreira também disse que o Rubro-Negro é um grande adversário, mas em clássicos, de acordo com ele, tudo pode acontecer. + Fluminense procura, mas empresário revela que Babi: 'Está feliz no Botafogo'- O Flamengo é um grande adversário, mas como todo clássico, tudo pode acontecer. Temos que fazer um jogo equilibrado, aproveitar as chances e ter intensidade do início ao fim. Vamos procurar fazer uma grande partida para sairmos com um resultado positivo - disse o meio-campista com exclusividade ao LANCE!.
Felipe Ferreira estreou pelo Botafogo no último domingo, no empate contra o Vasco. Ele comemorou a oportunidade de estrear em um clássico e revelou que está motivado pelo desfaio de reconstrução do Alvinegro em 2020.
- Estrear em um clássico foi muito bom. Foi importante ter vestido a camisa do Botafogo pela primeira vez. É uma honra estar no clube e uma responsabilidade grande também. Estou feliz, motivado e preparado para esse desafio em um ano de reconstrução do clube. O ambiente é o melhor possível. Isso motiva muito.
Felipe Ferreira chegou ao Botafogo por empréstimo da Ferroviária, cube ao qual pertence desde 2017. Na última temporada, ele trabalhou com o treinador Marcelo Chamusca no Cuiabá na campanha do acesso à primeira divisão.
- A equipe, apesar de recém-formada, tem tido um bom desempenho neste início de temporada. Chegar ao nível ideal requer um tempo, mas estamos no caminho certo. Vejo o grupo muito preparado para fazer um grande primeiro semestre: esse é o objetivo inicial que temos.

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