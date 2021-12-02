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futebol

Felipe Endres sobre desempenho da Chapecoense: 'Não falta empenho'

Treinador sai em defesa do seu elenco e comenta sobre a luta dos atletas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 dez 2021 às 18:05

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 18:05

Rebaixada para a Série B, a Chapecoense trabalha para terminar o Campeonato Brasileiro de uma forma mais digna, porém encontra dificuldades dentro das quatro linhas.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Nas últimas três rodadas, o Verdão do Oeste tem como meta ao menos uma vitória, para evitar de terminar com a pior campanha da história dos pontos corridos.
De acordo com o técnico Felipe Endres, não falta entrega pelos jogadores e saiu em defesa do seu grupo.
‘Por parte dos jogadores não falta luta, entrega, a gente estuda, trabalha, corre atrás. Está doendo para todo mundo, a gente fica envergonhado com essa situação que estamos vivendo. estamos lutando e se entregando’, afirmou após a derrota contra o América-MG.
Calendário
Nas três rodadas finais, a Chapecoense encara o Atlético-GO, Sport e Fluminense.
Crédito: EndresdirigeaChapecoensenaretafinaldoBrasileirão(ReproduçãoTVChape

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