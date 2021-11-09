Felipe Endres cita 'orgulho' com empate da Chapecoense diante do Flamengo

Na conversa com a imprensa, o treinador não escondeu a sua felicidade pelo desempenho do grupo, que entendeu o momento e se entregou dentro das quatro linhas.

‘Tenho orgulho e gratidão. Orgulho daquilo que eles vêm fazendo e se doando. E gratidão por estarem comprometidos com o que passamos a eles. A situação é difícil, mas nas dificuldades temos que olhar para as oportunidades. As coisas boas chegam para todo mundo. Não tenho palavras para falar do grupo que aqui está. Empatar com o melhor ataque da competição, um time recheado de selecionáveis, foi um grande resultado, uma grande atuação. Fico feliz pela postura e pelo resgate da identidade do clube’, afirmou.