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Felipe Endres cita 'orgulho' com empate da Chapecoense diante do Flamengo

Interino gostou do que viu ao longo dos 90 minutos e exaltou o elenco do Verdão do Oeste...
LanceNet

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Publicado em 

09 nov 2021 às 10:50

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 10:50

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Na Arena Condá, a Chapecoense mostrou força ao encarar o Flamengo e arrancar um empate por 2 a 2, placar que deixou o técnico Felipe Endres orgulhoso.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Na conversa com a imprensa, o treinador não escondeu a sua felicidade pelo desempenho do grupo, que entendeu o momento e se entregou dentro das quatro linhas.
‘Tenho orgulho e gratidão. Orgulho daquilo que eles vêm fazendo e se doando. E gratidão por estarem comprometidos com o que passamos a eles. A situação é difícil, mas nas dificuldades temos que olhar para as oportunidades. As coisas boas chegam para todo mundo. Não tenho palavras para falar do grupo que aqui está. Empatar com o melhor ataque da competição, um time recheado de selecionáveis, foi um grande resultado, uma grande atuação. Fico feliz pela postura e pelo resgate da identidade do clube’, afirmou.
Calendário
O Verdão do Oeste volta a campo pelo Brasileirão no próximo fim de semana. O adversário é o Juventude, em Santa Catarina.

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