Felipe Conceição é registrado no BID e poderá ficar no banco do Cruzeiro na estreia do Campeonato Mineiro

O técnico Felipe Conceição está oficialmente apto a dirigir o Cruzeiro. O treinador teve o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID), da Confederação Brasileira de Futebol (CBF),nesta quinta-feira, 25 de fevereiro. A estreia de Conceição será no sábado, 27, contra o Uberlândia, às 16h30, no Parque do Sabiá, no Triângulo Mineiro. A liberação de Felipe para ficar no banco cruzeirense foi possível graças ao pagamento da sua multa rescisória do seu vínculo com o Guarani. O time paulista recebeu o valor, cerca de R$ 100 mil, e publicou o encerramento do contrato entre as partes. Outra dívida quitada pela Raposa foi com o PSTC, referente ao zagueiro Bruno Viana, que foi vendido para o futebol europeu, mas o Cruzeiro não havia repassado o mecanismo de solidariedade que o time do Paraná tinha direito. Por isso, a equipe mineira foi punida pela pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), ficando proibido de registrar atletas até que a pendência fosse resolvida, o que ocorreu também nesta quinta-feira. Agora, o time azul corre contra o tempo para registrar seus sete reforços (Felipe Augusto, Marcinho, Matheus Neris, Matheus Barbosa, Bruno José, Eduardo Brock e Alan Ruschel) a tempo de serem regularizados e estrearem pela Raposa no Estadual.