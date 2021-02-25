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Felipe Conceição é registrado no BID e poderá ficar no banco do Cruzeiro na estreia do Campeonato Mineiro

Após a Raposa quitar o débito com o Guarani da multa rescisória do treinador, ele pôde ser registrado como colaborador do time celeste...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 19:15

LanceNet

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Publicado em 

25 fev 2021 às 19:15
Crédito: Conceição fará sua estreia pelo Cruzeiro contra o Uberlândia, sábado, 27 de fevereiro-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O técnico Felipe Conceição está oficialmente apto a dirigir o Cruzeiro. O treinador teve o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID), da Confederação Brasileira de Futebol (CBF),nesta quinta-feira, 25 de fevereiro. A estreia de Conceição será no sábado, 27, contra o Uberlândia, às 16h30, no Parque do Sabiá, no Triângulo Mineiro. A liberação de Felipe para ficar no banco cruzeirense foi possível graças ao pagamento da sua multa rescisória do seu vínculo com o Guarani. O time paulista recebeu o valor, cerca de R$ 100 mil, e publicou o encerramento do contrato entre as partes. Outra dívida quitada pela Raposa foi com o PSTC, referente ao zagueiro Bruno Viana, que foi vendido para o futebol europeu, mas o Cruzeiro não havia repassado o mecanismo de solidariedade que o time do Paraná tinha direito. Por isso, a equipe mineira foi punida pela pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), ficando proibido de registrar atletas até que a pendência fosse resolvida, o que ocorreu também nesta quinta-feira. Agora, o time azul corre contra o tempo para registrar seus sete reforços (Felipe Augusto, Marcinho, Matheus Neris, Matheus Barbosa, Bruno José, Eduardo Brock e Alan Ruschel) a tempo de serem regularizados e estrearem pela Raposa no Estadual.

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