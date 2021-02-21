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Felipe Conceição diz que ainda tem muito trabalho pela frente para ajustar o Cruzeiro de 2021

O técnico da Raposa comentou que viu evolução do time na pré-temporada, mas mantém os "pés no chão" sobre o patamar da equipe...
LanceNet

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Publicado em 

21 fev 2021 às 16:43

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 16:43

O técnico do Cruzeiro, Felipe Conceição, viu evolução do time nesta pré-temporada e o teste no jogo-treino contra o Bolívar-BOL, vitória azul por 1 a 0, gol de Welinton, deram um panorama de como está a equipe, a menos de uma semana da estreia no Campeonato Mineiro, sábado, 27 de fevereiro, contra o Uberlândia, no Parque do Sabiá. Entretanto, o comandante da equipe celeste prefere a cautela na hora de avaliar o nível do time, que está cheio de novidades, com seis reforços até o momento. Conceição afirmou que ainda falta muita coisa para ser ajustada na Raposa. Confira no vídeo acima a entrevista do técnico cruzeirense.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO Conceição avaliou de forma positiva o Cruzeiro nos primeiros dias de trabalho, mas diz que ainda há muito a ser feito-(Bruno Haddad/Cruzeiro)

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